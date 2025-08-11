De la vereda a la escuela: cómo recuperar una educación compartida en familia

Hubo un tiempo en que la infancia estaba marcada por tardes enteras de juego al aire libre. Yo fui de esas madres felices que les decía: "Salgan a jugar después de hacer la tarea y tomar la leche, y vuelvan antes que caiga el sol”. No hacía falta insistir en la hora del baño, ellos no se aguantaban la mugre que traían después de tres horas de fútbol, bicicleta o juegos.

Ese tiempo parece haber quedado atrás. Como narraba Ernesto Sabato en un pasaje del libro La resistencia: “Pasé y vi chicos jugando en la vereda, y los hubiera dejado ahí antes que las sociedades del mundo adulto los lastimen”. Sin embargo, no se puede detener el reloj.

La clave está en repensar la manera en que educamos, y no solamente en la escuela. Cuando hablo de educación, hablo de educar entre todos. Primero la familia y después la escuela. Si la familia no educa, a la escuela le cuesta muchísimo enseñar.

Debemos reflexionar sobre cómo devolverles a los chicos espacios de juego, vínculos reales y aprendizajes compartidos, en un mundo donde las infancias cambian más rápido que nunca.