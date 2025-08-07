FOTO: Mar del Plata: trasladaron al policía herido de bala a una clínica privada

El oficial de la Policía Bonaerense que recibió un disparo durante un operativo en la ciudad balnearia de Mar del Plata fue derivado a una clínica privada luego de presentar una mejora.

Según informó el portal del diario La Capital, Néstor Mariano Quinteros, de 43 años, fue trasladado a la Clínica Pueyrredón luego de ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde el personal de salud le detectó seis orificios de bala en el intestino delgado.

En tanto, la fiscal Romina Diez continúa con la búsqueda de los sospechosos y aún no pudieron ser identificados.

Una hipótesis sostiene que los malhechores le quitaron el arma reglamentaria al policía y efectuaron un disparo, al tiempo que otra línea investigativa remarca que fue herido de bala con un revólver que tenían los atacantes.

Quinteros prestaba servicio junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) en el asentamiento Villa Evita.