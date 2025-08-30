En vivo

Sociedad

Malvinas y jubilaciones: se aprobaron cambios clave en la nueva Constitución

En una extensa sesión, la Convención Reformadora de Santa Fe aprobó 11 dictámenes que modifican tres artículos de la Constitución e incorporan nuevas cláusulas. Por primera vez hubo votaciones unánimes.

30/08/2025 | 08:30Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La Convención aprobó 11 dictámenes que modifican tres artículos de la Constitución

La maratónica jornada comenzó con la aprobación de la cláusula sobre la causa Malvinas, junto con la Democrática y la de Federalismo de Concertación. Todas recibieron apoyo unánime, un hecho inédito en la dinámica de la Convención. En ese marco, el plenario designó como presidentes honorarios a los 53 santafesinos caídos en la guerra, homenaje acompañado por un minuto de silencio y con la reivindicación de la soberanía como eje central.

Más tarde llegaron las votaciones más discutidas. El artículo 5°, que regula el manejo de los fondos del Tesoro, el régimen tributario y la capacidad de endeudamiento, fue aprobado con 47 votos a favor y 18 en contra. El artículo 18°, que redefine la responsabilidad del Estado, obtuvo 50 votos positivos y 15 negativos. Y el artículo 21°, sobre seguridad social y régimen jubilatorio provincial, con 50 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones.

Además de estas reformas, se incorporaron cláusulas nuevas sobre políticas públicas, seguridad pública, reconocimiento de Colegios y Consejos Profesionales y principios para la regulación de los servicios públicos. Esta última fue la más ajustada, con 35 votos afirmativos y 29 negativos.

Uno de los ejes más innovadores de la reforma es la incorporación, por primera vez, de un capítulo específico sobre mecanismos de democracia directa y participación ciudadana. El texto aprobado no se limita a una declaración de principios: enumera herramientas concretas que, desde ahora, tendrán jerarquía constitucional.

