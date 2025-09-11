Makintach está "preocupada por el manejo irregular de la causa" y denunciará espionaje
Darío Saldaño le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que la denuncia se realizará en los próximos días.
11/09/2025 | 11:41Redacción Cadena 3
La jueza Julieta Makintach estuvo “preocupada por el manejo irregular de la causa" y su abogado le anticipó a la agencia Noticias Argentinas que presentará una denuncia por espionaje ilegal luego de su imputación en la causa en la que se la investiga por la realización de un documental en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Darío Saldaño se explayó luego de que la magistrada haya sido imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, y sostuvo que va a pedir la nulidad del requerimiento.
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes llevaron adelante la investigación en San Isidro, sostuvieron en el escrito de 42 páginas al que accedió la agencia Noticias Argentinas que hay elementos suficientes para endilgarle a la magistrada dichos delitos.
Frente a esta situación, se confirmó que Makintach está “preocupada” por “el manejo irregular de la causa penal” y por lo “desprolijo e ilegal de la actuación de los fiscales, sumado a la manipulación de la evidencia”.
En otro tramo, le adelantó a este medio que en los próximos días presentará una denuncia en la Justicia Federal por espionaje ilegal contra la magistrada: “El teléfono está intervenido”.
Aunque no hubo fecha confirmada, se creyó que la denuncia podría ser realizada la próxima semana.
[Fuente: Noticias Argentinas]