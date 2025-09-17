Maestra jardinera buscada internacionalmente por estafa con tarjetas a colegas

FOTO: Estafó a sus compañeras docentes usando sus tarjetas de crédito: piden su captura internacional

Una maestra de nivel inicial de una escuela pública del barrio de Boedo, en la Ciudad de Buenos Aires, es buscada internacionalmente tras ser acusada de estafar a varias de sus compañeras de trabajo utilizando sus tarjetas de crédito y débito.

El pedido de captura fue emitido en las últimas horas por la Fiscalía PCyF N° 5 Especializada en Ciberfraudes, a cargo del fiscal Miguel Ángel Kessler, quien encabezó la investigación iniciada por la denuncia de un grupo de docentes.

El caso salió a la luz cuando las maestras detectaron consumos inusuales en sus resúmenes bancarios, que incluían compras en locales comerciales, pasajes de avión y plataformas de juego online.

Tras compartir sus experiencias, identificaron un patrón en los movimientos, lo que llevó a la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal. La pesquisa reveló 105 operaciones fraudulentas por un total de $3.688.287,67, afectando a múltiples víctimas.

Los peritos analizaron datos bancarios, ubicaciones y fechas de las compras, confirmando la cercanía y frecuencia de los comercios involucrados, lo que apuntó a una compañera de trabajo como la principal sospechosa.

La investigación también rastreó fondos transferidos a plataformas de juego en línea, vinculados a cuentas bancarias de los padres de la docente.

Además, un reporte de la Dirección Nacional de Migraciones indicó que la acusada viajó a Europa tras los hechos y no ha regresado, motivando el pedido de captura internacional.La sospechosa, que cumplía una suplencia en la escuela, no formaba parte del personal fijo.

En paralelo, el padre de la docente fue imputado por defraudación mediante uso de tarjeta magnética y, tras admitir su participación en 22 hechos, acordó restituir más de $1.200.000, incluyendo intereses, a las víctimas.

La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes continúa investigando si la acusada cometió fraudes similares en otras instituciones, mientras las autoridades nacionales e internacionales cooperan para facilitar su arresto y avanzar en el proceso penal.