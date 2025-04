Luego de Semana Santa, cuándo será el próximo feriado y cuántos hay en mayo

FOTO: El jueves 1 será feriado, pero el viernes 2, día no laborable.

El calendario de 2025 presentó cambios significativos en los días de descanso en Argentina, impulsados por el Decreto 1027/2024 del Gobierno nacional. Este decreto estableció un nuevo esquema que incluye feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con el objetivo de fomentar el turismo interno.

El mes de mayo se destacó por la combinación de estos días de descanso. El 1 de mayo, feriado inamovible en conmemoración del Día Internacional del Trabajador, se convirtió en un punto de interés. Este día, que rinde homenaje a los mártires de Chicago, es considerado jornada de descanso obligatorio según la Ley N.º 21.329. “Este día forma parte del grupo de feriados inamovibles definidos anualmente”, afirmó el Ministerio del Interior.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Día del Trabajador. ¿Es feriado el viernes 2 de mayo? Ante la proximidad del 1 de mayo, que caerá un jueves, una de las dudas que surgen es si al día siguiente la actividad laboral será normal o no.

/Fin Código Embebido/

El 2 de mayo, en cambio, no fue un feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos. Este día fue designado por el Gobierno para promover la actividad turística, pero su carácter se diferenció de los feriados tradicionales.

“Ya no son considerados feriados, sino jornadas similares a un asueto”, explicó el Ministerio del Interior. Esto significa que, a pesar de que la administración pública no trabajaría, los empleadores podían optar por mantener sus actividades.

La diferencia entre un feriado y un día no laborable es relevante. Según la Ley de Contrato de Trabajo, los feriados nacionales son de descanso obligatorio y, si se trabaja, se paga doble. Por su parte, los días no laborables son optativos y no tienen recargo, a menos que el empleador lo decida. Así, aunque el 2 de mayo permitió un fin de semana extendido para algunos, careció de las garantías de un feriado puente tradicional.

El 25 de mayo de 2025, Día de la Revolución de Mayo, cayó en domingo. Este feriado inamovible conmemoró el primer gobierno patrio constituido en 1810 y se mantuvo sin cambios, como se detalla en el Boletín Oficial: “Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)”.

El año 2025 contará con un total de 12 feriados inamovibles, 4 trasladables y 3 días no laborables con fines turísticos, designados para el 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre. De acuerdo con el cronograma del Gobierno, el objetivo es fomentar el turismo y generar ocho fines de semana largos a lo largo del año.

El calendario de feriados para el resto del año se presenta de la siguiente manera: el 16 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, trasladado del 17 de junio. El 9 de julio es el Día de la Independencia, un feriado nacional inamovible, y el 20 de junio se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, también inamovible.

En agosto, el 15 es un día no laborable por puente, mientras que el 17 se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, un feriado trasladable. En octubre, el 12 se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, también trasladable. En noviembre, el 21 es otro día no laborable por puente, y el 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre.

Finalmente, diciembre cerrará el año con el 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25, Navidad, ambos feriados nacionales inamovibles.