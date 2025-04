¿Es feriado el viernes 2 de mayo?

FOTO: El jueves 1 será feriado, pero el viernes 2, día no laborable.

Ante la proximidad del Día del Trabajador, una de las dudas más frecuentes es si el viernes 2 de mayo será feriado en la Argentina.

Según el calendario oficial, no se trata de un feriado nacional, pero sí de un día no laborable con fines turísticos, lo que implica que cada empleador podrá decidir si su personal trabaja o no.

La diferencia principal entre feriados y días no laborables radica en la remuneración y obligatoriedad. Mientras que en los primeros los trabajadores que prestan servicios deben cobrar el doble, los segundos no implican pago extra, salvo que el empleador lo disponga.

Además, los feriados son de aplicación obligatoria en todos los sectores, mientras que los días no laborables son optativos en el ámbito privado.

De esta manera, el jueves 1° de mayo será feriado inamovible por el Día del Trabajador y el viernes 2 será día no laborable, permitiendo a muchas personas extender el fin de semana largo si su empleador lo autoriza.

El Gobierno lo incluyó como uno de los "puentes turísticos" del 2025.