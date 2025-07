Lucía Ayerza, la niña que emocionó a la Expo Rural con su destreza y carisma

La pista central de la Expo Rural 2025 se llenó de alegría y emoción para celebrar a los niños que participaron en la Prueba de Doma de Petisos y se llevaron la ovación del público que alentó con entusiasmo a cada competidor.

Ese fue el caso de Lucía Ayerza, de 10 años, quien obtuvo una excelente puntuación (9 y 10) por parte del jurado y, además, se robó el corazón de los presentes al bajarse de su caballo y sacarse la boina para saludar al público y a los jueces. La pequeña realizó una destreza impecable junto a su “petiza” Tormenta, que tiene apenas 4 años.

Lucía contó a Noticias Argentinas que esta fue su primera incursión en este tipo de competencias. “Siempre anduve a caballo, pero mi papá este año vio un video, me consultó si quería competir y después llegó Tormenta”, relató.

Por otra parte, expresó su alegría por el resultado obtenido en la jornada. “Estoy muy contenta y agradecida con los jueces que me acompañaron”, dijo, y también se refirió al trabajo previo que implicó llegar a competir en Palermo. “Fueron muchos días de entrenamiento. Tuve que faltar algunas veces al colegio porque me llevó mucho tiempo perfeccionarme. Mis compañeros me alentaron mucho”, afirmó.

Finalmente, Lucía contó que decidió modificar su presentación casi a último momento, inspirada por lo que vio en otro concurso, un jinete que al saltar una valla levantó la bandera nacional. “Esta vez quise saltar con la bandera porque vi a un caballo que lo hizo y me encantó”, expresó.