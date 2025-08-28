Línea Mitre: el 30 y 31 de agosto y el 1° de septiembre interrupciones por obras
Afectará los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre.
28/08/2025 | 15:06Redacción Cadena 3
FOTO: Línea Mitre: el 30 y 31 de agosto y el 1° de septiembre interrupciones por obras
Trenes Argentinos informó que los servicios de los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre estarían interrumpidos -el sábado 30 y el domingo 31 de agosto y el lunes 1° de septiembre- debido a la ejecución de trabajos de renovación de la infraestructura del puente ferroviario sobre la avenida Figueroa Alcorta y las obras de ampliación del paso bajo nivel del Fomentista.
El ramal Tigre funcionó de acuerdo a sus frecuencias habituales sin ningún tipo de afectación, durante las tres jornadas. Los servicios de larga distancia Retiro-Rosario, Córdoba y Tucumán no prestaron servicio.
Las tareas de acondicionamiento del puente sobre Figueroa Alcorta formaron parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional e instrumentada desde la Secretaría de Transporte. El objetivo fue mejorar la seguridad y optimizar la circulación de los trenes.
La intervención incluyó: el retiro de las vías actuales, la excavación para la colocación de la nueva estructura de vías, el reemplazo de piedra balasto, el mecanizado y nivelación de la geometría del tendido y la limpieza de los desagües.
La ampliación del paso bajo nivel de la intersección de la avenida del Fomentista del ramal J. L. Suárez, entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete, correspondió al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y durante su ejecución no fue posible la circulación ferroviaria porque se realizó el acondicionamiento de las vías sobre ambos puentes.
En caso de condiciones climáticas desfavorables, la obra podría ser suspendida. Para más información sobre el servicio, los usuarios pudieron ingresar a https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.
