Las pericias revelaron que la mujer que mató al hijo comprendía sus actos

FOTO: Córdoba: mató a su hijo y las pericias revelaron que comprendía sus actos

Las pericias psicológicas y psiquiátricas revelaron que la mujer acusada de "asesinar a su hijo adolescente en la provincia de Córdoba" a comienzos de agosto de este año “era capaz de comprender la criminalidad de sus actos”, motivo por el cual avanza la investigación en su contra.

María Juárez, de 47 años, está cada vez más complicada en la causa por el feroz crimen de su hijo Aarón Benjamín Alaniz, quien fue hallado muerto con múltiples heridas de arma blanca en el interior de su vivienda del barrio Alberdi de Río Cuarto, debido a que las pericias demuestran que al momento del asesinato era consciente lo de que hacía.

Se confirmó que Juárez presentaba un cuadro de distimia, un tipo de depresión crónica caracterizada por un estado de ánimo bajo y persistente, tristeza o pesadumbre. Pese a que recibía medicación, los profesionales detallaron que esa condición “no es de entidad como para impedirle comprender lo que se le atribuye ni impedir la dirección de sus acciones”.

De este modo, con el informe enviado al fiscal Pablo Jávega, se podrá avanzar en la acusación formal de la mujer, debido a que era la única persona que se encontraba en el domicilio al momento del homicidio.

En un comienzo, Jávega había sido alertado de que la mujer recibía tratamiento psiquiátrico, por lo que se creyó que pudo haber sufrido un brote psicótico, algo que finalmente no se comprobó.

La autopsia al menor, de 14 años, reveló que sufrió 12 puñaladas en el rostro y el cuello, las cuales le provocaron su muerte de manera instantánea. Asimismo, se sumó al análisis que el adolescente no presentaba lesiones de defensa.