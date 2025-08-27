FOTO: La polémica acusación al hombre que mató a golpes a un comerciante: piden que sea juzgado por un delito menor

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, a cargo de Pablo Recchini, solicitó que un hombre vaya a juicio oral, acusado de haber provocado la muerte de un ciudadano de origen coreano a quien golpeó en la calle tras un altercado ocurrido la madrugada del 9 de julio pasado, en el barrio porteño de Flores y a quien, además, le robó sus pertenencias.

La víctima, en tanto, falleció al día siguiente, como consecuencia de una hemorragia cerebral, producto del golpe recibido en la cabeza.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) le imputó a Gonzalo Andrés Aragón, de 37 años, vendedor ambulante y quien hace tres años se encuentra en situación de calle, el “homicidio preterintencional en concurso real con el delito de robo simple” de Rafael Chu.

Para la fiscalía, la muerte “no fue querida ni prevista como posible” por el imputado, pero fue consecuencia de que, en la caída, la víctima golpeó su cabeza contra el asfalto, lo que produjo las lesiones que luego ocasionaron el deceso.

El homicidio preterintencional, contemplado en el artículo 81, inciso "b", del Código Penal, prevé de uno a seis años de prisión para quien "con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte".

La clave para esclarecer el caso fueron los videos del hecho conseguidos y analizados por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y que el agresor fue reconocido en esas imágenes por un oficial de esa fuerza de seguridad que ya lo había identificado varias veces antes, cuando cumplía funciones en la Comisaría Vecinal 7C, por hechos cometidos en las inmediaciones de la plaza Flores.