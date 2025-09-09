En vivo

Ecuador vs. Argentina

Argentina

Ecuador vs. Argentina

Rosario

Mauri Palacios

Celeste Pereyra

Sociedad

La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un camión en el barrio de Abasto

El camionero resultó ileso y el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial.

09/09/2025 | 18:31Redacción Cadena 3

FOTO: La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un camión en el barrio de Abasto

Un motociclista murió tras chocar con un camión en el barrio bonaerense de Abasto, ciudad de La Plata.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en 208 y 33, donde la víctima que viajaba a bordo de una motocicleta Yamaha MT 09 (patente A-081-TNS) impactó contra el rodado modelo Mercedes Benz L1318, blanco y verde (dominio HSW-654).

El damnificado, cuya identidad aún no trascendió, murió en el acto, mientras que el conductor Jorge Ariel Mendoza, de 54 años, resultó ileso.

La zona del hecho fue preservada para el trabajo de los peritos de la Policía Científica, a la vez que la Morgue Policial intervino para el traslado del cuerpo.

En la investigación interviene la UFI N°10 de La Plata a cargo de Carlos Vercellone, quien dispuso el secuestro de ambos vehículos y las pericias para determinar las causas del hecho.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un motociclista murió tras chocar con un camión en La Plata.

¿Quiénes estuvieron involucrados? El motociclista y el camionero, Jorge Ariel Mendoza, quien resultó ileso.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El hecho tuvo lugar el martes 9 de septiembre de 2025.

¿Dónde ocurrió el accidente? En el barrio de Abasto, en la ciudad de La Plata.

¿Cómo se produjo el choque? La motocicleta Yamaha MT 09 impactó contra un camión Mercedes Benz.

[Fuente: Noticias Argentinas]

