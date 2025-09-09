FOTO: La Plata: un motociclista murió tras chocar contra un camión en el barrio de Abasto

Un motociclista murió tras chocar con un camión en el barrio bonaerense de Abasto, ciudad de La Plata.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en 208 y 33, donde la víctima que viajaba a bordo de una motocicleta Yamaha MT 09 (patente A-081-TNS) impactó contra el rodado modelo Mercedes Benz L1318, blanco y verde (dominio HSW-654).

El damnificado, cuya identidad aún no trascendió, murió en el acto, mientras que el conductor Jorge Ariel Mendoza, de 54 años, resultó ileso.

La zona del hecho fue preservada para el trabajo de los peritos de la Policía Científica, a la vez que la Morgue Policial intervino para el traslado del cuerpo.

En la investigación interviene la UFI N°10 de La Plata a cargo de Carlos Vercellone, quien dispuso el secuestro de ambos vehículos y las pericias para determinar las causas del hecho.