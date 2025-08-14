FOTO: La Plata: un hombre golpeó a su ex pareja embarazada y fue detenido

Un hombre fue acusado de golpear en la panza a su ex pareja que está embarazada de tres meses y fue detenido en inmediaciones de la localidad de Ensenada, en la ciudad bonaerense de La Plata.

Según fuentes a las que accedió el medio 0221, el episodio ocurrió cerca del mediodía cuando encontraron al agresor y lo detuvieron en la zona de El Dique.

También se supo que el hombre amenazó a la madre de la víctima, tras que el personal del Comando de Patrullas de Ensenada acudió a una vivienda de la calle Haramboure al 400 al recibir un llamado por un caso de violencia de género.

Asimismo, cuando arribaron al lugar, la víctima denunció haber sido golpeada en el vientre por su ex pareja, mientras cursaba un embarazo de tres meses y que el sujeto se había retirado del lugar antes del arribo de los oficiales.

Luego, el hombre volvió a su casa y fue finalmente aprehendido por efectivos policiales y trasladado a la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

Tras el hecho, la víctima fue trasladada al hospital y el sospechoso quedó alojado en la comisaría Tercera.

Finalmente, la causa fue caratulada como “lesiones en contexto de violencia de género y amenazas” e interviene la UFI N° 17 del Departamento Judicial de La Plata.