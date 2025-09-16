FOTO: La Plata: persecución en Tolosa terminó con un delincuente baleado

Un violento episodio se registró este martes en la localidad bonaerense de Tolosa, donde un delincuente perpetró el robo de una bicicleta en la zona de 7 y 529 y, tras escapar, protagonizó una persecución policial que finalizó en 3 y 531, terminó con un disparo en el abdomen.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, en medio del operativo, el ladrón armado confrontó a los oficiales del Comando de Patrullas y recibió un tiro por parte de la Policía, debió ser asistido por personal del SAME, que lo trasladó de urgencia al Hospital Rossi de La Plata.

La zona permanece cortada al tránsito ante un fuerte despliegue de seguridad, mientras se realizan pericias y se aguarda información oficial sobre el estado de salud del implicado.

El hecho ocurrió hace instantes y la investigación está en curso, a la vez que en el lugar trabajan peritos de la Policía Científica.