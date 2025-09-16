La Plata: persecución en Tolosa terminó con un delincuente baleado
Peritos de la Policía Científica trabajaban en el lugar. El ladrón recibió un tiro en el abdomen.
16/09/2025 | 15:31Redacción Cadena 3
FOTO: La Plata: persecución en Tolosa terminó con un delincuente baleado
Un violento episodio se registró este martes en la localidad bonaerense de Tolosa, donde un delincuente perpetró el robo de una bicicleta en la zona de 7 y 529 y, tras escapar, protagonizó una persecución policial que finalizó en 3 y 531, terminó con un disparo en el abdomen.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, en medio del operativo, el ladrón armado confrontó a los oficiales del Comando de Patrullas y recibió un tiro por parte de la Policía, debió ser asistido por personal del SAME, que lo trasladó de urgencia al Hospital Rossi de La Plata.
La zona permanece cortada al tránsito ante un fuerte despliegue de seguridad, mientras se realizan pericias y se aguarda información oficial sobre el estado de salud del implicado.
El hecho ocurrió hace instantes y la investigación está en curso, a la vez que en el lugar trabajan peritos de la Policía Científica.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Tolosa? Un delincuente fue baleado tras robar una bicicleta y protagonizar una persecución policial.
¿Quién está involucrado? El hecho involucra a un delincuente y a oficiales del Comando de Patrullas de la Policía.
¿Cuándo se registró el episodio? La situación tuvo lugar este martes 16 de septiembre de 2025.
¿Dónde se produjo el incidente? El incidente se registró en la localidad de Tolosa, en La Plata.
¿Cómo terminó el suceso? El delincuente recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado al Hospital Rossi.
[Fuente: Noticias Argentinas]