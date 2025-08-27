En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La Plata: comienza el juicio contra el acusado de prender fuego a su pareja

El femicidio ocurrió en marzo de 2020 en una vivienda de Melchor Romero.

27/08/2025 | 16:50Redacción Cadena 3

FOTO: La Plata: comienza el juicio contra el acusado de prender fuego a su pareja

El juicio oral y público contra un acusado de asesinar a su mujer en una vivienda de la localidad bonaerense de Melchor Romero comenzó este jueves en los tribunales de La Plata.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Héctor Carrizo, de 65 años, llegó al debate detenido y enfrenta cargos por “incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio)”, con una expectativa de pena de prisión perpetua.

El caso conmovió a la región: tras una discusión, el acusado sacó a los hijos menores de la casa, roció e incendió la vivienda con Videla en su interior y luego huyó del lugar, al tiempo que la víctima fue trasladada al Hospital Alejandro Korn, donde falleció horas más tarde debido a las graves quemaduras que afectaron el 80% de su cuerpo.

Videla era madre de seis niños —cuatro de una relación anterior y dos fruto de su vínculo con Carrizo—, y había denunciado previamente amenazas de muerte por parte del acusado.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Fiscalía N°17 de La Plata.

El debate oral comenzó este jueves a partir de las 10:00 en los tribunales de 8 entre 56 y 57, donde declararon testigos cercanos a la víctima.

Lectura rápida

¿Qué juicio comenzó? El juicio oral y público contra Héctor Carrizo por el femicidio de su pareja.

¿Quién es la víctima? La víctima es Videla, quien sufrió graves quemaduras y falleció tras un incendio en su vivienda.

¿Dónde ocurrió el hecho? El femicidio ocurrió en una vivienda de Melchor Romero.

¿Cuándo ocurrió el femicidio? El femicidio sucedió en marzo de 2020.

¿Cuál es la expectativa de pena? La expectativa de pena para el acusado es de prisión perpetua.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho