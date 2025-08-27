FOTO: La Plata: comienza el juicio contra el acusado de prender fuego a su pareja

El juicio oral y público contra un acusado de asesinar a su mujer en una vivienda de la localidad bonaerense de Melchor Romero comenzó este jueves en los tribunales de La Plata.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Héctor Carrizo, de 65 años, llegó al debate detenido y enfrenta cargos por “incendio, amenazas y homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio)”, con una expectativa de pena de prisión perpetua.

El caso conmovió a la región: tras una discusión, el acusado sacó a los hijos menores de la casa, roció e incendió la vivienda con Videla en su interior y luego huyó del lugar, al tiempo que la víctima fue trasladada al Hospital Alejandro Korn, donde falleció horas más tarde debido a las graves quemaduras que afectaron el 80% de su cuerpo.

Videla era madre de seis niños —cuatro de una relación anterior y dos fruto de su vínculo con Carrizo—, y había denunciado previamente amenazas de muerte por parte del acusado.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Fiscalía N°17 de La Plata.

El debate oral comenzó este jueves a partir de las 10:00 en los tribunales de 8 entre 56 y 57, donde declararon testigos cercanos a la víctima.