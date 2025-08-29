En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La Pampa: una mujer acuchilló a un hombre mientras peleaban por un lugar para dormir en la calle

La presunta atacante fue notificada de una causa por "lesiones con arma blanca".

29/08/2025 | 17:14Redacción Cadena 3

FOTO: La Pampa: una mujer acuchilló a un hombre mientras peleaban por un lugar para dormir en la calle

Una mujer en situación de calle apuñaló a un hombre mientras se peleaban por un lugar para dormir en la ciudad pampeana de Santa Rosa.

Según informó el portal del diario La Arena, el hecho ocurrió durante la noche de este jueves en la calle La Rioja al 300, donde la presunta agresora de 24 años hirió con un cuchillo tipo Tramontina a la víctima en el costado del cuello.

El damnificado fue trasladado a la Ex Asistencia Médica en una ambulancia del SEM, al tiempo que los oficiales de la Seccional Segunda aprehendieron a la sospechosa.

La Justicia notificó a la supuesta atacante de una causa caratulada como “lesiones con arma blanca” luego de que el hombre de 39 años radicara la denuncia en la Fiscalía de turno.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Santa Rosa? Una mujer apuñaló a un hombre durante una pelea por un lugar para dormir.

¿Quién fue la atacante? La presunta agresora es una mujer de 24 años.

¿Cuándo ocurrió el hecho? El incidente tuvo lugar en la noche del jueves.

¿Dónde sucedió? En la calle La Rioja al 300, en Santa Rosa, La Pampa.

¿Por qué la atacaron? Se pelearon por un lugar para dormir en la calle.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho