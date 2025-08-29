FOTO: La Pampa: una mujer acuchilló a un hombre mientras peleaban por un lugar para dormir en la calle

Una mujer en situación de calle apuñaló a un hombre mientras se peleaban por un lugar para dormir en la ciudad pampeana de Santa Rosa.

Según informó el portal del diario La Arena, el hecho ocurrió durante la noche de este jueves en la calle La Rioja al 300, donde la presunta agresora de 24 años hirió con un cuchillo tipo Tramontina a la víctima en el costado del cuello.

El damnificado fue trasladado a la Ex Asistencia Médica en una ambulancia del SEM, al tiempo que los oficiales de la Seccional Segunda aprehendieron a la sospechosa.

La Justicia notificó a la supuesta atacante de una causa caratulada como “lesiones con arma blanca” luego de que el hombre de 39 años radicara la denuncia en la Fiscalía de turno.