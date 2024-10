La mamá del Dibu Martínez pasó por Susana Giménez y contó su cábala: ¿cuál es?

Susana Giménez emocionó a su audiencia con un programa en honor al Día de la Madre. La diva invitó a las mamás de los jugadores de la Scaloneta a su living para una charla sobre el importante rol que tuvieron en la vida de sus hijos, los sacrificios que tuvieron que hacer y como es su relación actual.

Mónica, mamá de De Paul; Miriam, mamá de Paredes; Susana, mamá de Dibu; Marta, mamá de Enzo Fernández y Silvina, mamá de Alexis Mac Allister fueron las protagonistas de la noche del domingo. Las madres de los campeones se emocionaron hasta las lágrimas al recordar anécdotas y momentos que vivieron con sus hijos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Susana, la mamá de Dibu, reveló las cábalas que tiene antes de los partidos: “Antes de cada torneo importante, me corto el pelo”.

Además, le contó a la diva como fueron los inicios de Dibu en el futbol, recordando cuando, a la corta edad de 12 años, tuvo que ir solo desde Mar del Plata hasta Buenos Aires: “Él siempre me dijo, ‘el día que me toque, me voy’. Le llegó y fue”.

Ante la sorpresa de la conductora que pegó el grito “¿A los 12 años solo?”, la madre del futbolista le dijo: "No podía ser egoísta, él quería hacer eso. Obviamente, le dije ‘Si querés volver años tardo 4hs en irte a buscar’" contó Susana.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/