Milei, Victoria Villarruel y las lecciones de Pirro de Epiro

Julio Perotti

El jueves desde la mañana hasta la tarde, cuando el Senado cocinaba la expulsión de Edgardo Kueider, el de los 200 mil dólares en Paraguay, nadie alertó públicamente una cuestión que era crucial.

A esa hora, Victoria Villarruel no debía estar presidiendo la sesión sino a cargo del Poder Ejecutivo porque el presidente Javier Milei había viajado a Italia.

Primero, la Casa Rosada se encargó esta mañana de dejarlo bien expuesto.

Luego, a la siesta y desde Roma, el propio Milei sostuvo que la sesión es inválida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No sabemos exactamente las razones, pero hay dos cuestiones: que los kirchneristas no recuperen la banca, cosa que no ocurriría si Kueider solo es suspendido, o que teman que si Kueider abra la boca y los salpique. No lo sabemos.

Así, el escándalo termino de desatarse esta mañana porque obviar esa situación podría derivar en la nulidad de la sesión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No se trata, en todo caso, de que Kueider se salve. El entrerriano pidió que se anule, pero él ya es un réprobo al que nadie quiere y, por ende, no van a levantar un dedo por él.

Lo que exteriorizó es un punto de tensión, quizá el más alto, en la maltrecha relación entre la Casa Rosada (Javier y Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni) con Villarruel.

Este quiebre, que ha tenido varios capítulos, cada cual más fuerte,, no solo refleja tensiones personales, sino que también pone de manifiesto las profundas divisiones dentro del gobierno de La Libertad Avanza.

Si es que, claro, consideramos que Villarruel aún está dentro de La Libertad Avanza o, en todo caso, quién tiene las llaves para entrar a las fuerzas del cielo.

Recuerden cuando Milei la presentó como su compañera de fórmula: la tildó de “mujer brillante”

Nada parece haber quedado de esas palabras edulcoradas.

Desde su asunción, la relación entre Milei y Villarruel estuvo marcada por desaires públicos y un diálogo escaso.

A pesar de haber sido compañeros de fórmula en las elecciones de 2023, las diferencias ideológicas y estratégicas comenzaron a aflorar casi de inmediato.

Villarruel, quien había esperado desempeñar un papel significativo en el gabinete, se encontró marginada tras la decisión de Milei de ceder ministerios clave a otros aliados políticos, lo que limitó su influencia y capacidad de gestión-

En la entrevista emitida el 20 de noviembre, Milei fue categórico al afirmar que Villarruel "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones".

De hecho la atacó porque, dijo, su visión política estaba más alineada con "la casta.

Estas declaraciones no solo evidencian un quiebre personal, sino que también parecen ser un intento deliberado del presidente por reafirmar su autoridad y enviar un mensaje disciplinador al resto del partido.

El conflicto se fue intensificado a lo largo del tiempo, con varios episodios que han marcado la relación entre ambos líderes.

Desde críticas sobre la gestión política hasta acusaciones de traición por parte de diputados cercanos a Milei, la tensión fue en aumento.

Villarruel fue objeto de desautorizaciones públicas en la red X, que Milei con su silencio convalidó, y vio cómo su participación en actos oficiales se redujo drásticamente.

A punto tal de ni siquiera ser considerada para el discurso que Milei ofreció el martes por el primer aniversario de su gestión.

Villarruel hizo su propio corto que difundió a través de sus redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

1er año de gobierno. Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor. ¡Todo por Argentina! ???? https://t.co/seOz95U5ko — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 10, 2024

/Fin Código Embebido/

Miembros del entorno de Milei acusan a Villarruel de traición por sus actividades políticas independientes.

Para muchos de ellos, la vicepresidenta ha sido vista como más cercana a la "alta política", lo que choca con la narrativa anti-sistema promovida por Milei.

A pesar del impacto negativo que odo esto podría tener en la carrera política de Villarruel, la vicepresidenta mantiene una postura cautelosa para evitar una ruptura total con el gobierno.

Conoce la historia argentina y sabe el daño que siempre provocaron los enfrentamientos intestinos en la fórmula presidencial.

Hay victorias personales que terminan en derrotas generales.

Hay que recordar, entonces, a Pirro de Epiro, aquel rey que fue considerado uno de los mejores generales y conquistadores al que la osadía le costó cara.

Lo que popularmente se conocen como victorias pírricas, triunfos que se obtienen a costa de un mayor daño para el vencedor que para el vencido.

Pirro de Epiro se parece en algo a Milei: el color del cabello. Por ahora solo eso…