Rodolfo Barili

No nos quemés…

Esa podría ser la frase más repetida por algunos en estos días en los pasillos del Congreso de la Nación. No nos quemés, Kueider…

No todos son iguales. Verdad. No todos son lo mismo. Es cierto. Pero algunas prácticas de la política son tan extensivas que de ellas nadie duda. Los que las practican y los que hacen silencio cómplice ante ellas. Algunos, siento, esperando que alguna vez “la buena” les toque a ellos. Solo unos pocos, demuestra la historia, tuvieron la hidalguía de denunciarlas…

Se evaluó más quién pudo tenderle una zancadilla a Kueider que sorprenderse por un senador que lleva cash, más de 200 mil dólares, de madrugada y por una frontera vecina… ¿Eso? Parte de lo posible.

¿Es tan así? Ellos lo saben. Ellos hablan de eso.

Los mismos, muchos, no todos, que ninguna intención tuvieron de votar la ley de Ficha Limpia y que ahora se horrorizan del desatino ajeno como quien se sorprende de lo inaudito.

Nos joden. Sí, muchos. En la ética se amparan, ante el estupor social y la conveniencia estratégica política.

Las vidas inexplicables… Las fortunas inexplicables. Los votos inexplicables. Los asesores inexplicables. ¿De hoy? No, de siempre.

¿Sobre Kueider? Que explique lo inexplicable ante la Justicia, con derecho a defensa, eh, algo que sus “iguales” no le permitieron ayer. Que su destino tenga la oscuridad de su acto. Solo me encantaría saber si Kueider es una excepción o lo que parece una regla en no pocos en el Congreso.

Pero bienvenido sea el cambio, che.

¿Cambiaron? Confieso que no lo creo.

Lo cierto es que ayer, algunos de nuestros demócratas se acordaron de la corrupción y la ética y expulsaron a uno de los suyos que delinquió en la frontera. Qué barbaridad, dijeron… Los mismos que no expulsaron a un abusador y violador, los mismos que no suspendieron a procesados por delitos gravísimos y contra la República… Esos mismos… ¿La vara? Según quién sea. La historia de siempre, va.

Ayer se acordaron de la corrupción y la ética.

Lo anotamos, che. Bienvenido sea. Porque ahora sí, los de este lado, nosotros, estaremos observando si siguen esta misma línea hacia adelante y para todos… Bienvenidos sean…

Porque de observar y hacer observar la Constitución Argentina ellos, la mayoría, se olvidaron ni bien juraron defenderla.

Hace años te lo digo… Ahí están, desnudos, paseando sus intereses alevosamente delante de la mirada de todos… Siendo lo que son y lo que han sido… Que lo sigan siendo, depende de nosotros.