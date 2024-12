Julio Chávez anticipó cómo será su obra "Lo sagrado" en Córdoba

Julio Chávez, reconocido actor y director, pasó por Cadena 3 y adelantó cómo será su obra "Lo Sagrado", con la que se presentará en Córdoba durante el mes de febrero y hasta el 3 de marzo.

"Lo Sagrado" aborda temas profundos, pero Chávez aclara que no es un espectáculo didáctico. "No es un espectáculo que dice esto es Lo Sagrado, es un espectáculo que plantea finalmente qué es Sagrado", explicó.

"Uno de los objetivos de Camila Mansilla y mío, que es la coautora del material, es hablar sobre lo que queremos hablar, que son temas serios, pero no hacer una ponencia filosófica e intelectual arriba del escenario", aclaró. Para Julio, "Lo Sagrado, que parecería ser algo que casi está escondido, que es algo muy privado y muy cerrado, debería ser algo mucho más público y ejercitado públicamente".

La trama de "Lo Sagrado" gira en torno a un padre que debe recordar una promesa hecha a un niño, lo que genera un conflicto emocional. "Queríamos contar algo que hacemos y es, somos muy seductores con nuestra ética y muy vagos con nuestras acciones", reflexionó Chávez sobre el mensaje de la obra. "Nosotros creemos que una promesa es algo que a veces es sagrado y que hay que pagar y que tenemos mucha suerte a veces los humanos de que no nos tocan el timbre como recordatorio", planteó.

Chávez también mencionó la importancia de la estética en la obra, que no es una "imitación de lo que se considera 'más exitoso'". "Hacemos un espectáculo que le pertenece su estética a él mismo. No es una crítica hacia ningún tipo de teatro. Es una afirmación acerca del lenguaje que nosotros queremos", manifestó.

Por otra parte, reveló que al momento de escribirla junto a Camilia fue "muy hermoso" porque entre ambos forman "un par difícil de lograr". "Trabajamos muy bien de a dos, es un encuentro y tengo el gusto de poder hacer todo lo que quiero", contó.

"Lo sagrado", se presentará en Córdoba, en el Teatro Real, desde el 7 de febrero al 3 de marzo. Entradas a la venta por Autoentrada.

En su paso por los estudios de Cadena 3, el actor también usó del uso de los insultos en sus diálogos, y aseguró que le encanta emplearlos porque "es rápido y concreto". Sin embargo, aclaró que "no los emplea con intención agresiva o con el intento de menospreciar a un ser humano". "El insulto es para describir una situación, es lo más inmediato, es para sacarte un peso de encima", analizó.

Por último también reveló que está en una etapa de "reeducación" del uso del celular: "Estoy muy preocupado de que hasta he perdido vínculos, porque creí que el celular era el vínculo, y hasta me ha dado pudor de encontrarme con gente y mirarla cara a cara porque necesito el celular en mi reunión, y me preocupa por mí mucho".

Entrevista de Siempre Juntos