La línea 144 cumplió 12 años como una de las principales políticas públicas contra la violencia de género
Se creó en 2013 como una herramienta para prevenir los casos de violencia doméstica. A pesar de las modificaciones del Gobierno Nacional, continúa en vigencia.
18/09/2025 | 13:40Redacción Cadena 3
FOTO: La línea 144 cumplió 12 años como una de las principales políticas públicas contra la violencia de género
La línea 144 cumplió 12 años y continúa siendo una de las principales políticas públicas contra las violencias de género; se creó en el año 2013, bajo la Ley 26.485 (Artículo Nro.9), y ya lleva atendidas más de un millón de consultas, de manera gratuita, en todo el país.
Desde su implementación, también contempló la asistencia a personas con discapacidad, a través de videollamadas en lenguaje de señas y para personas no hispanohablantes, con guías en lengua clara.
Además, expandió su atención para incluir al colectivo LGBTI+, que también sufre violencias por motivos de género e incorporó al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, que evita “la revictimización”, para que la persona violentada no esté obligada a relatar su situación ante diferentes dependencias del Estado.
En cuanto a los avances tecnológicos, se incorporó equipo técnico profesional, que mejoró la calidad en la atención, y se brindaron accesos a nuevos canales como WhatsApp y correo electrónico. Asimismo, se aplicó un sistema de seguimiento de casos, con articulación con otras áreas, para dar una respuesta más integral.
A pesar de que el presidente Javier Milei modificó y recortó la Dirección Nacional de la Línea 144, junto a otras áreas de prevención contra la violencia de género, y decidió que dependa del Ministerio de Justicia, continuó fortaleciéndose gracias a las políticas públicas de cada una de las secretarías de género y ministerios de las provincias.
Las autoridades provinciales reforzaron la coordinación con líneas pertenecientes a sus jurisdicciones (también municipales) relacionadas a las áreas de Género, Derechos Humanos, Salud y Educación, para una atención más efectiva.
Esta herramienta se creó con el objetivo de brindar “atención, contención y asesoramiento” a personas en situación de violencia y riesgo. Se instaló como “una línea de emergencia” en la que trabaja un equipo interdisciplinario, compuesto por profesionales de las áreas de derecho, psicología y trabajo social.
Dentro de los tipos de violencia que se contemplan se encuentran la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, pública política y en el espacio público.
Lectura rápida
¿Qué cumplió la línea 144? La línea 144 cumplió 12 años en funcionamiento como una política pública contra las violencias de género.
¿Cuándo fue creada? Fue creada en el año 2013 bajo la Ley 26.485.
¿A quiénes asiste? Asiste a personas en situación de violencia y riesgo, incluyendo personas con discapacidad y el colectivo LGBTI+.
¿Qué servicios ofrece? Ofrece atención, contención y asesoramiento, brindando asistencia gratuita y herramientas como videollamadas en lenguaje de señas.
¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es prevenir y asistir a las víctimas de violencia de género.
[Fuente: Noticias Argentinas]