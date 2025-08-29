La Justicia aceptó nuevas pruebas en el caso de Elías Piccirillo

Elías Piccirillo, el ex marido de Jesica Cirio que estuvo preso en la cárcel de Ezeiza acusado de plantarle un arma y droga a Francisco Hauque y organizar un falso operativo, recibió una buena noticia luego de que la Justicia haya aceptado que su defensa incorpore nuevas pruebas, las cuales podrían beneficiarlo.

Acorde a lo que le informó el abogado Gastón Francone a la agencia Noticias Argentinas, el juez de instrucción no le había permitido presentar pruebas, una de ellas la reconstrucción del hecho con un perito de parte, pero ahora una nueva resolución autorizó la incorporación de nuevas medidas.

Frente a este escenario, Francone anticipó que existe la posibilidad de que en los próximos días pida la liberación o prisión domiciliaria de Piccirillo.

En el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentina, se informa que, por unanimidad, se hace lugar a la queja interpuesta por la defensa del acusado, se le concede el recurso de apelación y de este modo se revoca parcialmente lo dispuesto por el juez de instrucción, quien no aceptó las pruebas al destacar que la instrucción se encuentra avanzada (con un procesamiento confirmado y una reciente ampliación) y que la mayoría de la prueba ofrecida resulta inútil y/o dilatoria.

A comienzos de julio de este año, la defensa del mediático presentó una serie de “medidas de prueba pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos”, entre las cuales se encontraban:

La reconstrucción del hecho

Un informe sobre todos los procedimientos vinculados con el secuestro de estupefacientes en los que hubiesen participado, en los últimos dos años, los policías involucrados.

Peritaje dactiloscópico sobre los elementos incautados del vehículo de Hauque.

Ampliación de la declaración testimonial de los querellantes con participación de la defensa, para ahondar sobre la existencia de la presunta deuda y desvirtuar el móvil del crimen.

Declaración testimonial de Martín Migueles , quien habría presenciado la reunión entre Piccirillo y el ex policía Smith .

, quien habría presenciado la reunión entre Piccirillo y el ex policía . Careo entre su defendido y el querellante Hauque.

Incorporación de copias de las causas penales seguidas contra el querellante Hauque.

Que se le exhiban los legajos reservados de los imputados colaboradores.

Que se “ordene subir en un archivo único al Lex 100 la totalidad de las filmaciones colectadas en la pesquisa, en su versión original y sin editar”.