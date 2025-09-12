FOTO: La Feria del Centro ya se vive en Córdoba con más de 150 propuestas.

La Feria del Centro desembarcó en Córdoba y ya se vive a pleno con más de 150 propuestas de diseño, música y creatividad regional. La novena edición se desarrolla desde este viernes hasta el domingo 14 de septiembre en el Centro Cultural Córdoba y el Parque del Faro del Bicentenario con entrada libre y gratuita.

El evento reúne a expositores y artistas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, ofreciendo al público una experiencia cultural única que combina diseño, gastronomía y espectáculos en vivo.

En diálogo con Cadena 3, Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, celebró la magnitud de la feria: “Cuando los gobiernos se ponen de acuerdo se puede trabajar. Tenemos 150 expositores de las tres provincias, artistas, foodtrucks y propuestas para todos, de manera libre y gratuita. Esto también habla de una política de Estado: el arte, la cultura y el diseño generan empleo y derraman en la economía, tanto en la micro como en la macro”, destacó.

La feria, organizada por los gobiernos de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), por primera vez se despliega en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Centro Cultural Córdoba y el Parque del Faro del Bicentenario, reafirmando el crecimiento y la relevancia de esta iniciativa cultural y comercial.

La programación se extiende hasta el domingo, de 15 a 21.30, y la invitación está abierta a todo el público con acceso libre y gratuito.

Informe de Jorge Mercado.