La Feria del Centro ya se vive en Córdoba con más de 150 propuestas
El evento reúne a expositores y artistas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, ofreciendo al público una experiencia cultural única que combina diseño, gastronomía y espectáculos en vivo.
12/09/2025 | 20:50Redacción Cadena 3
FOTO: La Feria del Centro ya se vive en Córdoba con más de 150 propuestas.
La Feria del Centro desembarcó en Córdoba y ya se vive a pleno con más de 150 propuestas de diseño, música y creatividad regional. La novena edición se desarrolla desde este viernes hasta el domingo 14 de septiembre en el Centro Cultural Córdoba y el Parque del Faro del Bicentenario con entrada libre y gratuita.
En diálogo con Cadena 3, Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, celebró la magnitud de la feria: “Cuando los gobiernos se ponen de acuerdo se puede trabajar. Tenemos 150 expositores de las tres provincias, artistas, foodtrucks y propuestas para todos, de manera libre y gratuita. Esto también habla de una política de Estado: el arte, la cultura y el diseño generan empleo y derraman en la economía, tanto en la micro como en la macro”, destacó.
La feria, organizada por los gobiernos de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), por primera vez se despliega en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Centro Cultural Córdoba y el Parque del Faro del Bicentenario, reafirmando el crecimiento y la relevancia de esta iniciativa cultural y comercial.
La programación se extiende hasta el domingo, de 15 a 21.30, y la invitación está abierta a todo el público con acceso libre y gratuito.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué evento se lleva a cabo en Córdoba?
La Feria del Centro se desarrolla en Córdoba con propuestas de diseño, música y creatividad regional.
¿Quién es el presidente de la Agencia Córdoba Cultura?
El presidente es Raúl Sansica, quien destacó la magnitud de la feria.
¿Cuándo se realiza la feria?
La feria se lleva a cabo desde este viernes hasta el domingo 14 de septiembre.
¿Dónde se realiza el evento?
El evento tiene lugar en el Centro Cultural Córdoba y el Parque del Faro del Bicentenario.
¿Por qué es importante la feria?
La feria promueve el arte, la cultura y el diseño, generando empleo y contribuyendo a la economía local.