FOTO: La Ciudad ilumina sus monumentos por el Día de la Persona Donante de Órganos

La Ciudad ilumina sus monumentos por el Día de la Persona Donante de Órganos, ya que cada 29 de agosto en la Argentina se conmemora esta fecha establecido por la Ley Nacional N° 27.575 en homenaje a Antonella Trivisonno, una niña rosarina de seis años que en 1999 se convirtió en donante por decisión de su familia.

Este día busca honrar a todas las personas y familias que eligen la solidaridad en el momento más doloroso y reforzar la concientización sobre la importancia de donar para salvar vidas.

En ese marco, y por iniciativa de la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la Ciudad, esta noche se iluminarán de color naranja distintos monumentos porteños, entre ellos el Puente de la Mujer en Puerto Madero, la Torre Monumental de Retiro y el Monumento a los Españoles en Palermo.