"La bala no era para mi hermana": el reclamo de la familia de Florencia

En el Centro de Justicia Penal, familiares de Florencia González, la mujer asesinada en Empalme Graneros, se reunieron con los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone para conocer los avances de la investigación. Pablo, hermano de la víctima, aseguró que las expectativas son “positivas dentro de todo” y que confía en que, con la ayuda de la comunidad y los medios, se logrará identificar a los responsables.

Visiblemente afectado, Pablo describió el impacto que el crimen tuvo en su familia: “Nos partió la vida, ahora vivimos con miedo en el barrio, es una inseguridad constante”. Señaló que la violencia se agravó en la zona tras la llegada de personas vinculadas al consumo y venta de drogas, situación que —afirmó— era conocida por la policía y la justicia.

El hermano de Florencia sostuvo que el ataque no estaba dirigido a ella, sino a otra mujer identificada como Paola Aduna, quien según él sería “pieza clave” para esclarecer el hecho. “Desde que mataron a mi hermana, desapareció del barrio. Los disparos y el incendio de su casa fueron directamente hacia ella”, dijo, reclamando que se presente a declarar.

Pablo también cuestionó la efectividad del Plan Bandera y la presencia de fuerzas federales en Empalme Graneros. Aseguró que la vigilancia en la zona es esporádica y que, la noche del crimen, no hubo patrullajes ni protocolos de seguridad. “No sé de qué plan hablan. Estuve toda la madrugada en la casa de mi hermana y no vi pasar a ningún comando”, expresó.

El caso generó conmoción en el barrio, donde vecinos aseguran que la ausencia de presencia policial tras el hecho profundizó el temor. La familia de Florencia insiste en que se rompa el silencio y que quienes tengan información se animen a declarar, para que la justicia pueda dar con los responsables y evitar nuevas tragedias.



Informe de Juan Cruz Albergoli.