La ANMAT prohibió al laboratorio Sant Gall Friburg Q.C.I.
Es por elaborar medicamentos en instalaciones no habilitadas y con deficiencias en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC).
05/09/2025 | 08:48Redacción Cadena 3
FOTO: La ANMAT prohibió al laboratorio Sant Gall Friburg Q.C.I.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dispuso la inhibición del laboratorio Sant Gall Friburg Q.C.I. por elaborar medicamentos en instalaciones no habilitadas y con deficiencias en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC).
La medida, de carácter cautelar, preventivo y provisorio, se mantuvo hasta que la firma acredite documental y técnicamente la corrección de todas las observaciones realizadas por la autoridad sanitaria.
En una inspección realizada el año pasado, se verificó que el laboratorio no cumplía con las BPFyC dispuestas por la ANMAT, detectándose fallas críticas en el sistema de calidad farmacéutico, vinculadas con locales, equipos y procesos productivos. En ese momento se determinó que la empresa no podía desarrollar actividades en la línea observada hasta obtener un dictamen favorable del organismo.
El pasado 4 de septiembre, durante una verificación no programada, el INAME constató que la compañía había efectuado modificaciones estructurales que no fueron oportunamente declaradas. Por este motivo, se dispuso la inhibición inmediata de todas sus actividades productivas hasta tanto complete las adecuaciones correspondientes y reciba un dictamen positivo.
Lectura rápida
¿Qué prohibió la ANMAT? La ANMAT prohibió al laboratorio Sant Gall Friburg Q.C.I. por irregularidades en la elaboración de medicamentos.
¿Por qué se tomó esta decisión? Se detectaron deficiencias en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC).
¿Cuándo ocurrió la prohibición? La decisión se hizo efectiva tras una verificación el 4 de septiembre de 2025.
¿Qué no cumplía el laboratorio? El laboratorio no respetó las BPFyC y realizó modificaciones no declaradas en su estructura.
¿Qué seguirá ahora el laboratorio? El laboratorio deberá corregir las observaciones y recibir un dictamen positivo para reanudar actividades.
[Fuente: Noticias Argentinas]