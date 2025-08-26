En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Jujuy: un hombre incendió la casa de su ex y se fugó

El foco ígneo fue sofocado por los efectivos policiales.

26/08/2025 | 12:38Redacción Cadena 3

FOTO: Jujuy: un hombre incendió la casa de su ex y se fugó

Una joven de 28 años fue víctima de su ex, quien le incendió la casa y luego se fugó, por lo que es buscado por la policía de Jujuy.

Según la información a la que accedió el portal El Tribuno de Jujuy, el foco ígneo fue sofocado por los efectivos policiales.

El episodio ocurrió el pasado domingo alrededor de las 6.45 en un domicilio de la 8° etapa del barrio Tupac Amaru de Alto Comedero de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado al 911 alertó sobre un incendio, por lo que una comisión policial se constituyó de inmediato. El hecho fue iniciado con cartones que también ingresaron en el interior, y procedieron a sofocar las llamas.

Luego, se supo que la mujer ratificó su denuncia en la Seccional 56° y explicó que el fuego fue iniciado por su expareja y que no es la primera vez que provoca un incidente de tal magnitud.

Finalmente, las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Jujuy? Un hombre incendió la casa de su expareja y luego huyó.

¿Quién es la víctima? La víctima es una joven de 28 años.

¿Cuándo sucedió el hecho? El hecho ocurrió el pasado domingo a las 6:45.

¿Dónde sucedió el incendio? Sucedió en un domicilio en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero.

¿Qué medidas se tomaron? La policía sofocó el incendio y se remitieron las actuaciones al Juzgado de Violencia de Género.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho