Sociedad

Juicio por filicidio en Salta: la fiscalía solicitó prisión perpetua para Cardozo

Lidia Raquel Cardozo está acusada de haber asesinado a su hijo Guillermo Leonel Francia, de 11 años.

08/09/2025 | 11:00Redacción Cadena 3

FOTO: Juicio por filicidio en Salta: la fiscalía solicitó prisión perpetua para Cardozo

La fiscalía pidió en los alegatos de cierre prisión perpetua para Lidia Raquel Cardozo, la mujer acusada de asesinar a su hijo Guillermo Leonel Francia, de 11 años, en agosto de 2023 en la provincia de Salta.

Este lunes en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro se llevó a cabo la audiencia de alegatos de todas las partes y, según se prevé, también se conocería el veredicto de los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello.

El fiscal penal Santiago López Soto sostuvo la acusación contra Cardozo por el delito de homicidio agravado y lesiones agravadas de su hijo, por lo que solicitó que sea condenada a la pena de prisión perpetua.

Ahora, fue el turno de los abogados querellantes, luego de la defensa y se estimó que a lo último se conocería la condena.

En la última jornada la acusada, Lidia Raquel Cardozo, pidió declarar y su solicitud fue aceptada, por lo que prestó testimonio frente al Tribunal.

Allí, la mujer acusada del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo, negó haber ejercido violencia física contra la víctima.

También, dio su versión de lo ocurrido el 31 de agosto de 2023, día en el que el chico fue asesinado. A través de las preguntas que le fueron formuladas durante la jornada, negó haberle prodigado malos tratos verbales o físicos al menor, aduciendo desconocer la causa de las lesiones sufridas por el niño y que derivaron en su muerte.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? La fiscalía pidió prisión perpetua para Lidia Raquel Cardozo en un juicio por el asesinado de su hijo.

¿Quién está involucrado? Lidia Raquel Cardozo es la acusada, y su hijo es Guillermo Leonel Francia.

¿Cuándo ocurrió el crimen? El asesinato se produjo el 31 de agosto de 2023.

¿Dónde se lleva a cabo el juicio? En la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro de Salta.

¿Cómo se pronunció la fiscalía? Solicitó prisión perpetua por homicidio agravado y lesiones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Sociedad

Opinión

