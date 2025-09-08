En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Juicio por filicidio en Salta: alegatos y veredicto en la causa de Guillermo Francia

Lidia Raquel Cardozo está acusada de haber asesinado a su hijo Guillermo Leonel Francia, de 11 años.

08/09/2025 | 07:51Redacción Cadena 3

FOTO: Juicio por filicidio en Salta: alegatos y veredicto en la causa de Guillermo Francia

Los alegatos de cierre y el posible veredicto se conocieron hoy en el juicio por el crimen del chico Guillermo Leonel Francia, de 11 años, cuya madre fue juzgada por el asesinato del pequeño en agosto de 2023 en la provincia de Salta.

Este lunes en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro se llevó a cabo la audiencia de alegatos de todas las partes y, según se previó, también se conocería el veredicto de los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello.

En la última jornada la acusada, Lidia Raquel Cardozo, pidió declarar y su solicitud fue aceptada, por lo que prestó testimonio frente al Tribunal.

Juicio por presunto filicidio en Salta: hoy alegatos y veredicto
Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes

Allí, la mujer acusada del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo, negó haber ejercido violencia física contra la víctima.

También, dio su versión de lo ocurrido el 31 de agosto de 2023, día en el que el chico fue asesinado. A través de las preguntas que le fueron formuladas durante la jornada, negó haberle prodigado malos tratos verbales o físicos al menor, aduciendo desconocer la causa de las lesiones sufridas por el niño y que derivaron en su muerte.

Lectura rápida

¿Qué se conoce hoy en el juicio? Se conocieron los alegatos de cierre y el posible veredicto en el juicio por el crimen de Guillermo Leonel Francia.

¿Quién está acusado? La acusada es Lidia Raquel Cardozo, madre de la víctima.

¿Cuándo sucedió el crimen? El asesinato de Guillermo Leonel Francia ocurrió el 31 de agosto de 2023.

¿Dónde se realizan los alegatos? La audiencia se lleva a cabo en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro en Salta.

¿Cuál fue la declaración de la acusada? Lidia Raquel Cardozo negó haber ejercido violencia física contra su hijo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho