Juicio contra el ex marido de Prandi: hoy podría conocerse el fallo
Este viernes se darán los alegatos finales. Claudio Contardi está acusado de violencia de género y violación.
08/08/2025 | 07:56Redacción Cadena 3
FOTO: Prandi vs. Contardi.
Los alegatos en el juicio contra Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, por abuso sexual y violencia, se conocerán hoy en el Tribunal de Campana.
El miércoles comenzó el debate oral donde el acusado y la conductora testificaron frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar, mientras que este jueves continuaron las declaraciones de testigos, peritos y psicólogos, quienes confirmaron el calvario que sufrió Prandi.
En el tercer día de juicio se espera la instancia final, ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.
Está la duda de si este viernes o la próxima semana se conocerá el veredicto por parte del Tribunal.
Lectura rápida
¿Qué se conocerá hoy en el juicio? Los alegatos en el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual y violencia.
¿Quiénes testificaron en el juicio? Claudio Contardi y Julieta Prandi frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar.
¿Cuándo comenzó el debate oral? El debate oral comenzó el miércoles.
¿Dónde se está llevando a cabo el juicio? En el Tribunal de Campana.
¿Qué se espera para el tercer día de juicio? Se espera la instancia final con los alegatos de cierre y la solicitud de una condena.