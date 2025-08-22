Investigan supuesta falsa denuncia por abuso sexual en El Panal

El fiscal de delitos contra la integridad sexual de Córdoba, Juan Ávila Echenique, dictó un fallo importante en relación a una denuncia de abuso sexual que generó un gran revuelo en noviembre pasado.

La denuncia involucró a dos empleados del Ministerio de Seguridad de Córdoba, donde uno acusó al otro de manosearlo en un ascensor el 8 de octubre de 2024. Según el denunciante, al bajar del ascensor, el acusado lo tocó intencionalmente.

Nueve meses después, el fiscal Ávila Echenique determinó que la denuncia carecía de veracidad. "Nunca existieron los hechos. La denuncia carece de veracidad", afirmó.

Tras revisar las cámaras del edificio y contactar a testigos no encontró pruebas que respaldaran los dichos del denunciador.

Como resultado, el fiscal pidió investigar al denunciante por el delito de falsa denuncia. Esto implica que un empleado del Ministerio de Seguridad de Córdoba ahora enfrenta una investigación por haber presentado una acusación falsa contra otro empleado.

"La prueba reunida en los presentes actuados permiten afirmar, con certeza, que los hechos denunciados nunca ocurrieron, han sido una creación intelectual por parte del denunciante que dista de la verdad real, configurando así una falsa denuncia lo que desvirtúa por completo la imputación formulada.

Corresponde en consecuencia archivar las presentes actuaciones y correr antecedentes ante la posible comisión del delito de falsa denuncia (art. 245 del C.P.)", se lee en el fallo.

Informe de Juan Federico.