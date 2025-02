Internaron al acusado de asesinar a Catalina y posponen el inicio del juicio

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 11° Nominación de Córdoba, compuesta por jurados populares, tomó la decisión de reprogramar las fechas del juicio contra Néstor Alejandro Aguilar Soto, acusado de la muerte de la joven Catalina Gutiérrez.

Esta medida se adoptó tras una pericia interdisciplinaria que determinó la necesidad de internar provisionalmente al imputado en un centro psico-asistencial para su estabilización.

El tribunal había planeado llevar a cabo cinco audiencias los días 27 y 28 de febrero, así como el 5, 6 y 7 de marzo de 2025.

Sin embargo, ante la situación actual de Aguilar Soto, se optó por suspender el inicio del juicio. Se prevé que el proceso se reanude tan pronto como el acusado logre una estabilización psíquica, condición esencial para el desarrollo de esta fase del proceso penal en su contra.

Marcelo Gutiérrez, padre de la víctima, expresó su indignación ante esta situación. "La defensa está buscando la inimputabilidad de este delincuente para que no vaya a juicio y pueda zafar de la cadena perpetua", afirmó a Cadena 3.

Gutiérrez cuestionó la validez de los argumentos presentados por la defensa: "¿Qué pasa, Gonzalo, si yo digo que me voy a tirar al cuarto piso del lugar donde trabajo si no empieza el juicio el jueves? ¿Qué derechos tengo yo, que soy víctima?"

El juicio se reprogramará para el 27 y 28 de la próxima semana, aunque Gutiérrez se muestra escéptico sobre la posibilidad de que se realice: "¿Qué pasa si el jueves que viene, el miércoles dice me duele la cabeza? O sea, no se hace el juicio". Además, enfatizó que la situación es una falta de respeto hacia las víctimas: "Esto no tiene nada que ver con la justicia. La justicia es un juicio justo, y esto no es justo porque están preservando a las personas que cometieron el crimen".

Es importante recordar que Aguilar Soto era amigo de la víctima y ambos cursaban la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado por alevosía y homicidio calificado mediando violencia de género, en concurso ideal, lo que conlleva una posible pena de prisión perpetua.