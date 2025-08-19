FOTO: Intentó robarse un aire acondicionado de un shopping de Rosario y se arrojó al vacío: fue detenido

Un delincuente fue detenido luego de intentar robarse un aire acondicionado del shopping El Portal de Rosario y arrojarse al vacío durante su fuga. El sujeto se tiró desde seis metros de altura y se lastimó la rodilla, lo que le impidió seguir con su fuga.

El hecho ocurrió este último fin de semana cuando el ladrón fue descubierto mientras intentaba sustraer un aire acondicionado del estacionamiento. Al observar la presencia de los efectivos, el delincuente comenzó a escapar por los pisos superiores, pero al ver que no tenía salida, se tiró al vacío.

Luego de tomar dicha decisión, que puso en riesgo su vida, se confirmó que el sujeto cayó en un sector parquizado interno del complejo, informaron desde el medio La Capital.

Sin embargo, producto de la caída se lesionó la rodilla, por lo que no pudo continuar con su escape de película, motivo por el cual fue detenido.

Previo a su traslado a la comisaría, fue atendido por el servicio de ambulancias y trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria donde confirmaron que tenía un traumatismo en la rodilla izquierda.

Luego fue derivado a la comisaría 10ª donde quedó alojado acusado del delito de tentativa de robo.