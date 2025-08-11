Intentó robar un auto, mordió al dueño y terminó detenida
La joven tiene 24 años. El propietario del vehículo resultó con lesiones en sus manos y fue atendido en el Hospital Rawson.
11/08/2025 | 06:24Redacción Cadena 3
FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)
Una joven de 24 años fue detenida en barrio Parque República de la ciudad de Córdoba tras intentar sustraer un vehículo. Durante el forcejeo, mordió al propietario, quien recibió atención médica.
El hecho ocurrió en Av. Santa Ana al 5400, donde el auto estaba estacionado en la vía pública.
Según el parte policial, el propietario del vehículo, de 41 años, intervino rápidamente para detenerla. En eso, la detenida lo mordió en ambas manos.
El hombre logró retener a la sospechosa hasta la llegada de la Policía.
El damnificado recibió atención en el Hospital Rawson.
