FOTO: Insólito: un conductor chocó y no pudo hacer la prueba de alcoholemia

En la madrugada de este sábado, un joven chocó su camioneta 4x4 contra un auto estacionado en la esquina de las calles Fitz Roy y Villarroel del barrio porteño de Villa Crespo. En el vehículo, una Volkswagen Amarok de color gris y sin patente, viajaba con una mujer. A pesar del fuerte impacto contra un Volkswagen Vento y la persiana de un local, ambos resultaron ilesos.

El conductor, que se negó a ser asistido por personal del SAME, tuvo un insólito episodio con las autoridades policiales. Según fuentes policiales, se le intentó hacer el test de alcoholemia en ocho oportunidades, sin éxito. El hombre no sopló con la suficiente fuerza.

El accidente se produjo alrededor de las 4:30 de la mañana, en las inmediaciones de la cancha del Club Atlanta. Si bien las causas del choque continúan bajo investigación, lo que sí llamó la atención fue lo que sucedió después. Personal policial intentó realizarle el control de alcoholemia al conductor, pero no sopló con la suficiente fuerza.

En imágenes captadas por un canal de noticias, se lo vio al hombre, antes de la prueba, durmiendo dentro de un patrullero a la espera del procedimiento. Tras la fallida prueba, fue nuevamente puesto dentro del móvil policial.