Sociedad

Insólito: un conductor chocó y no pudo hacer la prueba de alcoholemia

El incidente ocurrió en el barrio porteño de Villa Crespo, en las inmediaciones de la cancha del Club Atlanta.

13/09/2025 | 10:36Redacción Cadena 3

FOTO: Insólito: un conductor chocó y no pudo hacer la prueba de alcoholemia

En la madrugada de este sábado, un joven chocó su camioneta 4x4 contra un auto estacionado en la esquina de las calles Fitz Roy y Villarroel del barrio porteño de Villa Crespo. En el vehículo, una Volkswagen Amarok de color gris y sin patente, viajaba con una mujer. A pesar del fuerte impacto contra un Volkswagen Vento y la persiana de un local, ambos resultaron ilesos.

El conductor, que se negó a ser asistido por personal del SAME, tuvo un insólito episodio con las autoridades policiales. Según fuentes policiales, se le intentó hacer el test de alcoholemia en ocho oportunidades, sin éxito. El hombre no sopló con la suficiente fuerza.

Así quedó la camioneta.
Agencia Noticias Argentinas

El accidente se produjo alrededor de las 4:30 de la mañana, en las inmediaciones de la cancha del Club Atlanta. Si bien las causas del choque continúan bajo investigación, lo que sí llamó la atención fue lo que sucedió después. Personal policial intentó realizarle el control de alcoholemia al conductor, pero no sopló con la suficiente fuerza.

En imágenes captadas por un canal de noticias, se lo vio al hombre, antes de la prueba, durmiendo dentro de un patrullero a la espera del procedimiento. Tras la fallida prueba, fue nuevamente puesto dentro del móvil policial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Villa Crespo? Un joven chocó su camioneta contra un auto estacionado.

¿Quién estaba involucrado en el incidente? Un conductor y una mujer que lo acompañaba.

¿Cuándo sucedió el accidente? En la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:30.

¿Dónde ocurrió el choque? En la esquina de Fitz Roy y Villarroel, Villa Crespo, Buenos Aires.

¿Por qué no se realizó la prueba de alcoholemia? El conductor no sopló con la suficiente fuerza en ocho intentos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

