FOTO: Insólito: familiares lo despedían en su velatorio, el joven apareció y gritó "estoy vivo"

Un hecho insólito sucedió en la provincia de Tucumán cuando familiares de un joven lo despedían en su velatorio, pero en medio de la ceremonia apareció y gritó "estoy vivo", lo que generó un escenario de llantos y confusión.

El caso ocurrió el jueves 18 de septiembre cuando las autoridades policiales fueron alertadas por el presunto suicidio de un motociclista que se arrojó debajo de las ruedas de un camión cerca del Puente Negro, en Alderetes.

Aunque las pericias apuntaron a un posible suicidio, el fiscal Carlos Sale caratuló el caso como homicidio culposo, por lo que se le realizó la autopsia correspondiente.

Al día siguiente, una mujer se acercó hasta una Comisaría en Villa Carmela y dijo ser madre del posible NN, por lo que reconoció el cuerpo y sostuvo que se trataba de su hijo por la ropa y algunas características físicas.

Frente a esta identificación, las autoridades entregaron el cuerpo del joven a su familia y este último fin de semana realizaron el velatorio donde le iban a dar el último adiós.

Sin embargo, el escenario desolador se convirtió en uno sacado de la película Esperando la Carroza, debido a que el joven apareció en medio de la ceremonia y gritó "estoy vivo".

Medios locales detallaron que luego el fiscal lo entrevistó y allí el chico explicó que había pasado varios días consumiendo drogas en Alderetes y que no se había enterado de la noticia.

Tras varios días de incertidumbre, desde la Morgue Judicial provincial informaron que se logró dar con los familiares del NN que fue despedido por error.