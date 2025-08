Insólita disculpa del hombre que le cortó la mano a otro con un machete

Un hombre de 48 años que recibió un machetazo el viernes 1° de agosto durante una discusión de tránsito en Trelew, perdió la mano como consecuencia de la herida y el acusado fue liberado el pasado domingo y pidió disculpas en la audiencia de revisión del caso.

Según Diario Jornada, el hombre permanecía internado desde el ataque y fue inducido a coma, además, este martes, los médicos debieron amputarle la mano debido a una infección que complicó el injerto.

Durante la audiencia celebrada este martes, Curaqueo se mostró arrepentido y declaró: “Quiero pedirle disculpas al hombre, no pensé que iba a llegar a tanto (la amputación). Solo me defendí porque él y su hijo vinieron a pegarme cuando yo ya estaba en el piso. Me tendría que haber dejado pegar. Me encuentro muy arrepentido.”

La jueza María Tolomei había otorgado la libertad al acusado el domingo 3 de agosto, aunque la causa sigue en curso.

El caso fue caratulado como tentativa de homicidio con arma blanca y este miércoles a las 12 continuará la audiencia de revisión en los Tribunales de Trelew, con la participación de los jueces Javier Allende y Gustavo Castro, quienes deberán analizar el video del momento del ataque.

Según la reconstrucción judicial, Gerardo López y su hijo se encontraban repartiendo leña con su camioneta Ford F-100 en el barrio Tiro Federal, al ingresar por una calle en contramano, casi colisionan con la moto que conducía Curaqueo, por lo que el repartidor les tomó una foto y les anunció que iba a denunciarlos.

Minutos más tarde, camino a la Comisaría Segunda, ambas partes volvieron a cruzarse y comenzó una discusión, por lo que el hijo de López bajó de la camioneta y golpeó a Curaqueo.

Luego, el padre se sumó a la agresión con patadas mientras el joven ya estaba en el piso. En ese momento, Curaqueo extrajo un machete que llevaba entre sus pertenencias y le asestó un corte en el brazo a López padre.