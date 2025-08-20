FOTO: Inició el juicio contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años en Salta

El juicio oral contra una mujer acusada de asesinar a su hijo de 11 años en agosto de 2023, inició este miércoles en los Tribunales de Salta. La acusada llegó al debate señalada como quien agredió al menor en la cabeza, provocándole su fallecimiento.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Lidia Raquel Cardozo.

La acusada llegó imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo Leonel Guillermo Francia, de 11 años.

El juicio se desarrollará entre este miércoles 20 de agosto y el 9 de septiembre, con la presencia de alrededor de 60 testigos citados por las partes. El Tribunal estará conformado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello.

La investigación inició el 31 de agosto de 2023 cuando se reportó el ingreso de un niño sin signos vitales al hospital Papa Francisco de la ciudad de Salta, quien presentaba lesiones visibles en su cuerpo.

“A partir de las numerosas medidas probatorias cumplidas, se pudo determinar que el menor, quien residía en la zona sudeste de la ciudad junto a su madre, sufrió una agresión física”, destacó el comunicado del MPF.

En la autopsia se pudo determinar que dicho ataque fue con un elemento contundente que le generó una grave herida en la cabeza, la que derivó en su fallecimiento a los pocos minutos.

Entre los elementos analizados en la causa, se encuentran los análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y otras diligencias realizadas con las que se logró identificar a la madre del menor como quien lo agredió y causó su deceso.

Asimismo, en la investigación se logró saber que, meses antes, la acusada también lo agredió físicamente y le produjo lesiones que fueron denunciadas en el ámbito escolar.

En esta causa se constituyó como querellante el padre del menor, quien se encuentra representado por abogados particulares.