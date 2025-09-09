FOTO: Indagan al acusado por el femicidio de Marisa Cuñha en Misiones

El único acusado que hay por el femicidio de Marisa Cuñha en la provincia de Misiones será indagado este martes luego de que se concretara su captura después de permanecer varias horas prófugo de la Justicia.

El juez de Instrucción 3, Gerardo Casco, indaga a Marcelo Da Rosa, ex pareja de la víctima, acusado de haberla asesinado en una vivienda el pasado jueves 4 de septiembre, en medio de una disputa por la separación de bienes.

Da Rosa permaneció casi un día prófugo, hasta que logró ser capturado en la zona urbana de San Vicente después de amplios operativos, informaron desde el medio Primera Edición.

Durante los procedimientos las autoridades nacionales pidieron apoyo a las fuerzas de seguridad de otros países, debido a que Da Rosa tiene familiares en Brasil, lo que elevaba las sospechas de su huida.

Sin embargo, se pudo saber que encontraba en la misma localidad donde se cometió el femicidio. El acusado fue detenido mientras realizaba compras en un comercio.

Femicidio

Acuña, de 47 años, fue hallada asesinada dentro del inmueble sobre la calle Pasteur 130 y fueron los vecinos quienes escucharon varias detonaciones y alertaron sobre la situación.

Según relataron, muchos de ellos se asomaron a ver qué había ocurrido y allí observaron el momento en el que el acusado se dio a la fuga a bordo de un auto Toyota Corolla gris.