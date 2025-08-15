FOTO: Imputaron a una pareja que falsificaba y vendía recetas médicas con membretes del Ministerio de Salud

Una pareja fue imputada por integrar una organización que falsificaba y vendía recetas y certificados médicos con membretes del Ministerio de Salud en el barrio porteño de Barracas.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que oficiales de la División Tecnológicos Complejos llevaron a cabo una pesquisa mediante la cual identificaron a un hombre y una mujer que promocionaban en sus redes sociales constancias y recetas de fármacos apócrifas.

Los documentos contaban con membretes de la cartera sanitaria nacional e indicaban que eran emitidas en el Hospital Argerich, al tiempo que incluían datos de una matrícula tachada que pertenecería a un profesional de la salud.

En este contexto, la Policía de la Ciudad efectuó dos allanamientos en la Villa 21-24 y en la calle Río Lima y, en Barracas, donde se localizaron e imputaron a los sospechosos por infringir los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad.

Durante el procedimiento se incautaron 35 recetas sueltas, 15 talonarios, un sello de médico, dos celulares y 33 billetes truchos de 100 dólares.

En el caso, interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22.