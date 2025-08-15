En vivo

Sociedad

Imputaron a una pareja que falsificaba y vendía recetas médicas con membretes del Ministerio de Salud

Los certificados indicaban que habían sido emitidos en el Hospital Argerich.

15/08/2025 | 10:55Redacción Cadena 3

FOTO: Imputaron a una pareja que falsificaba y vendía recetas médicas con membretes del Ministerio de Salud

Una pareja fue imputada por integrar una organización que falsificaba y vendía recetas y certificados médicos con membretes del Ministerio de Salud en el barrio porteño de Barracas.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que oficiales de la División Tecnológicos Complejos llevaron a cabo una pesquisa mediante la cual identificaron a un hombre y una mujer que promocionaban en sus redes sociales constancias y recetas de fármacos apócrifas.

Los documentos contaban con membretes de la cartera sanitaria nacional e indicaban que eran emitidas en el Hospital Argerich, al tiempo que incluían datos de una matrícula tachada que pertenecería a un profesional de la salud.

En este contexto, la Policía de la Ciudad efectuó dos allanamientos en la Villa 21-24 y en la calle Río Lima y, en Barracas, donde se localizaron e imputaron a los sospechosos por infringir los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad.

Durante el procedimiento se incautaron 35 recetas sueltas, 15 talonarios, un sello de médico, dos celulares y 33 billetes truchos de 100 dólares.

En el caso, interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una pareja fue imputada por falsificar y vender recetas médicas.

¿Quiénes están implicados? Un hombre y una mujer, cuya identidad no fue divulgada.

¿Cuándo sucedió? Los hechos fueron reportados en agosto de 2025.

¿Dónde ocurrió? En el barrio de Barracas, Buenos Aires.

¿Cómo se descubrió? La Policía realizó una investigación tras advertir publicaciones en redes sociales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

