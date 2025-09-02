Imputaron a un hombre por el crimen de su bebé de un mes en Neuquén

FOTO: Imputaron a un hombre por el crimen de su bebé. (Foto: Centenario Digital).

Un hombre de 33 años fue imputado este martes acusado de asesinar a golpes a su hijo de apenas 39 días de vida en la ciudad neuquina de Centenario. La justicia ordenó que permanezca detenido con prisión preventiva durante cuatro meses, mientras avanza la investigación.

La decisión se conoció tras los resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, que confirmó que el bebé murió en el hospital de Centenario a raíz de múltiples traumatismos. Según el fiscal Andrés Azar, un golpe en el cráneo y otro en la zona abdominal “tuvieron la entidad suficiente para causarle la muerte”.

Durante la audiencia, Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez imputaron al acusado —identificado con las iniciales M.E.M.— por haber agredido brutalmente al niño el sábado pasado, entre las 6 y las 12.50, en la vivienda familiar ubicada en el barrio Nueva España, donde convivía con su pareja y otros hijos menores.

La audiencia judicial

La asistente Gutiérrez solicitó que el acusado quedara bajo prisión preventiva por seis meses, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de testigos y posibilidad de fuga. El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la formulación de cargos, aunque fijó el plazo en cuatro meses tanto para la investigación como para la detención preventiva.

Cómo ocurrió el caso

El dramático episodio tuvo lugar el sábado pasado al mediodía, cuando personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudió a un domicilio en la calle Los Olmos, tras un llamado desesperado de auxilio.

Al llegar, encontraron al bebé en paro cardiorrespiratorio y lo trasladaron de urgencia al hospital Natalio Burd, donde los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los esfuerzos por reanimarlo.

La madre, de 35 años, declaró que durante la madrugada el niño se le había caído accidentalmente de los brazos, aunque había permanecido consciente. Más tarde, relató, comenzó a presentar palidez y dificultades respiratorias, lo que motivó el llamado al SIEN. Sin embargo, las lesiones detectadas y las conclusiones de la autopsia desmintieron esa versión.

El caso generó conmoción en Centenario y será investigado durante los próximos meses bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.