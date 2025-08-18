Imputaron a hombre por estafa con criptomonedas en Bariloche

FOTO: La estafa de las criptomonedas por Instagram: el engaño en Bariloche

Un hombre fue imputado por estafar a una mujer con la compra de criptomonedas en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal de esa provincia, el sindicado habría engañado a la damnificada mediante una publicación en Instagram, luego la denunciante mantuvo conversaciones con un perfil falso y realizó transferencias desde la aplicación de Mercado Pago a una cuenta bancaria que se encontraba a nombre del sospechoso.

El victimario recibió los fondos y dispuso de ellos sin autorización, al tiempo que el perfil y los posteos en las redes sociales fueron eliminados.

En este contexto, se formularon cargos contra el sindicado por el delito de receptación sospechosa y se estableció un plazo de cuatro meses de investigación, la cual finalizará el 18 de diciembre.

A su vez, el hombre, que se negó a declarar, deberá fijar un domicilio y mantenerlo durante el proceso, mientras que la defensa pidió la nulidad del caso, pero el juez desestimó la presentación.