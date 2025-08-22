En vivo

Sociedad

Hubo dos choques en la autopista Rosario-Buenos Aires

Uno de camiones ocurrió en la zona del kilómetro 285 y mano a la ciudad la circulación vehicular estuvo cortada por derrame de harina. Además, un auto chocó en la mano que va hacia CABA.

22/08/2025 | 10:30Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Uno de los camiones que chocó llevaba harina.

FOTO: Un automóvil quedó en el medio de la autopista, mano a Buenos Aires.

Un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires generó complicaciones en el tránsito, especialmente en el ingreso a Rosario. El choque, ocurrido en el kilómetro 285 pasadas las 2 de este viernes, involucró a dos camiones, uno de ellos de Córdoba y el otro de Venado Tuerto. Uno de los camioneros sufrió múltiples golpes y fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario.

Además, un Gold Trend chocó cerca de la misma altura, pero en la mano a CABA, aunque esa traza tiene tránsito liberado.

El siniestro entre camiones y el corte se produjeron en el kilómetro 285. Allí se congestionó completamente el tránsito, dificultando el acceso a Rosario. Agentes viales trabajaron en desvíos en la zona. A las 10 el tránsito quedó liberado.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Algunas personas se acercaron al lugar del choque y se llevaron harina.

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la autopista? Un accidente involucró a dos camiones, generando complicaciones en el tránsito hacia Rosario.

¿Quiénes fueron los involucrados? Dos camiones, uno de Córdoba y otro de Venado Tuerto, y un camionero que fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió en el kilómetro 285 de la autopista Rosario-Buenos Aires.

¿Dónde se generaron las complicaciones? Las complicaciones se produjeron en el acceso a Rosario, congestionando el tránsito.

¿Cómo se están manejando las consecuencias? Se implementaron desvíos y se trabaja en la limpieza del asfalto dañado por el contenido derramado de los camiones.

