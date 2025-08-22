Hubo dos choques en la autopista Rosario-Buenos Aires

FOTO: Un automóvil quedó en el medio de la autopista, mano a Buenos Aires.

FOTO: Uno de los camiones que chocó llevaba harina.

Un accidente en la autopista Rosario-Buenos Aires generó complicaciones en el tránsito, especialmente en el ingreso a Rosario. El choque, ocurrido en el kilómetro 285 pasadas las 2 de este viernes, involucró a dos camiones, uno de ellos de Córdoba y el otro de Venado Tuerto. Uno de los camioneros sufrió múltiples golpes y fue trasladado al Hospital Provincial de Rosario.

Además, un Gold Trend chocó cerca de la misma altura, pero en la mano a CABA, aunque esa traza tiene tránsito liberado.

El siniestro entre camiones y el corte se produjeron en el kilómetro 285. Allí se congestionó completamente el tránsito, dificultando el acceso a Rosario. Agentes viales trabajaron en desvíos en la zona. A las 10 el tránsito quedó liberado.

FOTO: Algunas personas se acercaron al lugar del choque y se llevaron harina.

Informe de Fernando Carrafiello.