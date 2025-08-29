Hoy cobran los jubilados provinciales y comienza el pago de activos
El Gobierno de Córdoba comunicó el cronograma de pagos de agosto. En la nota, los detalles.
29/08/2025 | 06:30Redacción Cadena 3
FOTO: Los jubilados de la provincia comienzan a cobrar este viernes.
El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, comunicó que los jubilados de la provincia comenzarán a cobrar a partir de este viernes 29 de agosto.
El pago de haberes a los activos provinciales se detalla a continuación:
Viernes 29 de agosto
- Policía Provincia de Córdoba
- Fuerza Policial Antinarcotráfico
- Servicio Penitenciario
- Jubilados y pensionados provinciales
Lunes 1 de septiembre
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
- Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles
- Personal Docente Universidad Provincial de Córdoba
Martes 2 de septiembre
- Ministerio de Educación: DGIPE*
- Escalafón General Tramo Ejecución
- Contratados Servicio/Nivel
- Contratados Tribunal de Cuentas
- Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)
- Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)
- Personal Poder Judicial
- Personal Poder Legislativo
- Personal Defensoría del Pueblo
- Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
- Escalafón General Tramo Superior
- Escalafón Vialidad
- Escalafón Músicos
- Escalafón Cuerpo Artístico
- Escalafón Gráficos
- Escalafón Científico y Tecnológico
- Escalafón Bancarios
- Escalafón Aeronáuticos
Inteligencia Fiscal
Miércoles 3 de septiembre
- Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
- Autoridades Poder Legislativo
- Autoridades Defensoría del Pueblo
- Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
- Autoridades Tribunal de Cuentas
- Magistrados y Funcionarios Judiciales
- Autoridades Universidad Provincial
- Otros Organismos Públicos
- APROSS: Administración Provincial del Seguro de Salud
- Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba