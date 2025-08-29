Hoy cobran los jubilados provinciales y comienza el pago de activos

FOTO: Los jubilados de la provincia comienzan a cobrar este viernes.

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, comunicó que los jubilados de la provincia comenzarán a cobrar a partir de este viernes 29 de agosto.

El pago de haberes a los activos provinciales se detalla a continuación:

Viernes 29 de agosto

- Policía Provincia de Córdoba

- Fuerza Policial Antinarcotráfico

- Servicio Penitenciario

- Jubilados y pensionados provinciales

Lunes 1 de septiembre

- Ministerio de Salud

- Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario

- Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles

- Personal Docente Universidad Provincial de Córdoba

Martes 2 de septiembre

- Ministerio de Educación: DGIPE*

- Escalafón General Tramo Ejecución

- Contratados Servicio/Nivel

- Contratados Tribunal de Cuentas

- Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)

- Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)

- Personal Poder Judicial

- Personal Poder Legislativo

- Personal Defensoría del Pueblo

- Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

- Escalafón General Tramo Superior

- Escalafón Vialidad

- Escalafón Músicos

- Escalafón Cuerpo Artístico

- Escalafón Gráficos

- Escalafón Científico y Tecnológico

- Escalafón Bancarios

- Escalafón Aeronáuticos

Inteligencia Fiscal

Miércoles 3 de septiembre

- Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo

- Autoridades Poder Legislativo

- Autoridades Defensoría del Pueblo

- Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

- Autoridades Tribunal de Cuentas

- Magistrados y Funcionarios Judiciales

- Autoridades Universidad Provincial

- Otros Organismos Públicos

- APROSS: Administración Provincial del Seguro de Salud

- Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba