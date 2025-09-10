Hospital Garrahan: advertencia ante posible veto de Ley de Emergencia Pediátrica
Los trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos le advirtieron al Presidente que se manifestarán si anula la ley que frena la crisis en el sector.
10/09/2025 | 09:23Redacción Cadena 3
FOTO: Hospital Garrahan: advertencia ante posible veto de Ley de Emergencia Pediátrica
Los trabajadores de la salud y personal no médico nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan le advirtieron al presidente Javier Milei que "si se veta la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario", responderán ambos colectivos "juntos y en la calle".
Esta "alerta" del APyT fue comunicada luego que trascendiera que, esta semana, el mandatario argentino anulara las dos leyes, sancionadas por el Congreso Nacional, en materia de financiamiento tanto para el área de pediatría como en las universidades.
En diálogo con Noticias Argentinas, la secretaria general de la Asociación, la licenciada en nutrición infantil Norma Lezana, expresó que "el pueblo ya votó" y le dio un mensaje" al Gobierno Nacional en las elecciones el pasado domingo 7, entre los que "seguramente" está "cuidar, abrazar y financiar" al Hospital.
“Al Garrahan no hay que vetarlo. Pero si aún así, el Presidente decide vetar la Ley de Emergencia Pediátrica, e incluso la Ley de Financiamiento Universitario, nosotros no tenemos dudas: vamos a responder masivamente en las calle. El próximo lunes las y los trabajadores del Hospital daremos una conferencia de prensa frente al Congreso, junto a la comunidad universitaria, para reclamar a diputados y senadores que traten y rechacen de forma inmediata cualquier veto presidencial”, informó Lezana.
En la misma línea y mediante un comunicado, la APyT remarcó que "junto a todos trabajadores y el equipo de salud" del hospital se encuentran "a la expectativa de la definición" que Milei debe tomar esta semana, "a más tardar este jueves 11", y agregó que "si la Cámara de Diputados convoca a tratar ambos eventuales vetos, se impulsará una Marcha Federal en Buenos Aires y en todas las plazas del país".
"Lo decimos claramente: si el presidente Milei veta estas leyes, lo vamos a vetar a él masivamente en las calles. El Garrahan y la universidad pública son una sola causa y se defienden: no se vetan", finalizó Lezana.
Lectura rápida
¿Quién realizó la advertencia? Los trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan.
¿Qué leyes se mencionan? Ley de Emergencia Pediátrica y Ley de Financiamiento Universitario.
¿Cuál es la acción en caso de veto? Realizarán protestas masivas en las calles.
¿Cuándo se anticipa la decisión del Presidente? La decisión debe tomarse a más tardar el jueves 11 de septiembre de 2025.
¿Qué evento se planea si hay veto? Se impulsará una Marcha Federal en Buenos Aires y en todas las plazas del país.
