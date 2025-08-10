En vivo

Instituto vs. Platense

Argentina

Sociedad

Horror en Villa del Rosario: 2 muertos y 12 internados tras incendiarse una casa

Ocurrió en una zona rural de esa localidad cordobesa. Las víctimas fatales son una mujer de 45 años y un niño de 10. El siniestro se habría originado por un hogar que utilizaban para calefaccionar.

10/08/2025 | 12:25Redacción Cadena 3

FOTO: El incendio fatal se habría originado en un hogar utilizado para calefaccionar.

En la madrugada de este domingo, un incendio arrasó una vivienda en la zona rural norte de la localidad de Villa del Rosario, en la provincia de Córdoba. Bomberos, Policía y servicios de emergencias acudieron de inmediato, pero constataron el fallecimiento de una mujer de 45 años y un niño de 10.

El resto de la familia fue asistida y trasladada al hospital local con lesiones de distinta gravedad. En total, permanecen internados 9 adultos y 2 menores, mientras que una mujer fue derivada al Instituto del Quemado en Córdoba por la gravedad de sus heridas, de acuerdo a lo detallado en el parte policial.

Según indicaron los bomberos, el siniestro se habría originado en un hogar utilizado para calefaccionar la vivienda. 

La Fiscalía de Río Segundo investiga el caso para determinar las causas precisas.

