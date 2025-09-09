Herman Krause se reencontró con sus hijos en Brasil tras falsa denuncia

Herman Krause logró reencontrase con sus hijos Mateus y Paco en Brasil luego de que su ex esposa Juliana Magalhanes Da Rosa se los llevara de manera ilegal hace casi un año, después de que la Justicia de La Plata declarara que la denuncia en su contra por abuso era falsa.

Días atrás el juez federal Castrianni De Mello evaluó todas las pruebas presentadas en la causa, lo que motivó que se autorice un plan de revinculación para que Krause vuelva a ver a sus hijos, según había confirmado Marcelo Peña, abogado de Krause, a la agencia Noticias Argentinas.

Ese escenario sucedió este fin de semana cuando pudo reencontrarse con los chicos en un lugar público, según le contó a NA: “Fue difícil, sabíamos que iba a ser así, porque hace dos años que los nenes no me veían y están totalmente alienados”.

En este marco, recordó que el más chico se soltó más, pero el mayor es a quien le costó un poco más.

Las visitas fueron acordadas previamente y habrá virtuales, los lunes y martes, con una duración de 45 minutos cada una, entre las 20.00 y las 20.45., y también reuniones presenciales supervisadas por una asistente social, el 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de septiembre, entre las 10.00 y las 18.00.

Al ser consultado sobre cómo fue el día que se enteró que podía verlos, expresó: “Fue una alegría inmensa, mi abogado estaba trabajando con la posibilidad de viajar, y cuando me lo confirmó sentí que valió la pena tanta lucha”.

“Todavía queda mucho por hacer, pero vamos por el buen camino, ya demostré en la Justicia argentina que fueron denuncias falsas, ahora me toca hacerlo en Brasil. También lo voy a lograr, no tengo dudas, y les voy a devolver a mis hijos la vida que merecen”, manifestó.

Se espera que las reuniones, tanto virtuales como presenciales, se sigan desarrollando como estipuló el juez: “Como mínimo me quedo hasta el 23 de septiembre, después evaluaremos con el abogado la posibilidad de quedarme más tiempo”.

Este martes 9 de septiembre se realizarán movilizaciones en 20 ciudades del país por el Día contra las Falsas Denuncias y en frente a este escenario explayó que “el daño que se hace es irreparable”.

“No fui nunca a una marcha porque yo no sabía de falsas denuncias hasta que me pasó a mí. Por suerte muchos se animaron a hablar y permitieron que salga a la luz esta locura que sucede en todo el mundo”, remarcó.

“Nadie sabe lo que se siente cuando te enteras de que te denunciaron falsamente por abuso a tus hijos. No hay peor cosa en la vida, no sé lo deseo a nadie”, soslayó Herman.