Argentina

Rosario

Sociedad

Hallaron un cuerpo en la costa de Vicente López: se investigan las causas

Los agentes confirmaron que se trataba de un hombre sin identificar.

21/09/2025 | 12:13Redacción Cadena 3

FOTO: Hallaron un cuerpo en la costa de Vicente López: se investigan las causas

Un hombre de entre 40 y 45 años fue encontrado muerto en el Paseo Vial Costero, a la altura del Río de la Plata entre las calles Güemes y Lavalle, en el partido bonaerense de Vicente López.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el personal de la Comisaría 5ta del Balneario acudió al lugar tras un llamado que alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando.

Al llegar, los agentes confirmaron que se trataba de un hombre sin identificar y sin lesiones visibles, que habría estado sumergido en el agua por más de una semana.

El fiscal Alejandro Guevara, de la UFI Vicente López Este, ordenó las diligencias correspondientes y la realización de la autopsia para establecer las causas de la muerte.

Hasta el momento, la escena fue preservada hasta el arribo de la Policía Científica y se solicitó la colaboración de la SubDDI Vicente López para avanzar en la investigación.

Lectura rápida

¿Qué se encontró en Vicente López? Se halló un cuerpo en la costa del Río de la Plata.

¿Quién encontró el cuerpo? La Comisaría 5ta del Balneario acudió tras un aviso de un cuerpo flotando.

¿Qué se sabe sobre la víctima? Se trataría de un hombre de entre 40 y 45 años, sin identificar.

¿Qué acciones se tomaron? El fiscal ordenó una autopsia para establecer las causas de la muerte.

¿Qué medidas de seguridad se aplicaron? La escena fue preservada hasta la llegada de la Policía Científica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

