FOTO: Hallaron un cuerpo en la costa de Vicente López: se investigan las causas

Un hombre de entre 40 y 45 años fue encontrado muerto en el Paseo Vial Costero, a la altura del Río de la Plata entre las calles Güemes y Lavalle, en el partido bonaerense de Vicente López.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el personal de la Comisaría 5ta del Balneario acudió al lugar tras un llamado que alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando.

Al llegar, los agentes confirmaron que se trataba de un hombre sin identificar y sin lesiones visibles, que habría estado sumergido en el agua por más de una semana.

El fiscal Alejandro Guevara, de la UFI Vicente López Este, ordenó las diligencias correspondientes y la realización de la autopsia para establecer las causas de la muerte.

Hasta el momento, la escena fue preservada hasta el arribo de la Policía Científica y se solicitó la colaboración de la SubDDI Vicente López para avanzar en la investigación.