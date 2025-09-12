Gobierno denunciará a la UBA por redirigir su web con mensajes contra el veto

El Ministerio de Capital Humano anunció este viernes que presentará una denuncia contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por considerar que no garantizaron la seguridad de su sitio web oficial, el cual fue redirigido a la dirección “noalveto.uba.ar”, con consignas en contra del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Según el comunicado del ministerio, las autoridades universitarias no tomaron medidas para impedir que la página oficial www.uba.ar fuera alterada, lo que configuraría un incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Se ha solicitado el cese inmediato de esa maniobra y se abrió un sumario a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias para determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes”, indicó el organismo.

Durante toda la jornada, estudiantes, docentes y administrativos reportaron problemas para acceder a la web de la UBA, ya que la página aparecía en negro, imposibilitando la realización de trámites habituales, como consultas de horarios, clases, resultados de exámenes y correos internos.

El Ministerio de Capital Humano recordó que “las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa”. Además, advirtió que “la manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios y comprometen la transparencia que debe regir en la gestión universitaria”.

La titular del ministerio, Sandra Pettovello, reafirmó el compromiso del Gobierno con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, asegurando al mismo tiempo que se respeta el derecho a huelga dentro del marco legal. Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, destacó que desde su gestión “siempre vamos a defender el derecho de los alumnos a la educación” y subrayó que “es inadmisible que las autoridades de la UBA se apropien de los campus virtuales que son de y para los estudiantes”.

El hecho se da en el marco de movilizaciones de docentes y estudiantes en rechazo al veto presidencial, que buscaba actualizar los fondos para las universidades nacionales y reabrir las paritarias del sector. La denuncia del Gobierno apunta a que la utilización del sitio oficial con fines políticos constituye un incumplimiento legal y administrativo, y abre un nuevo capítulo de tensión entre la Casa Rosada y la universidad más importante del país.

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se movilizaron hacia la Plaza de Mayo, mientras el Gobierno denunció a la institución por impedir el acceso a su sitio oficial. La convocatoria fue organizada por la Asociación Gremial Docente de la UBA, y los trabajadores del Hospital Garrahan se sumaron a la protesta, que se llevó a cabo este viernes.

El miércoles anterior, el presidente Javier Milei firmó los vetos de la Ley de emergencia en pediatría y la Ley de financiamiento universitario. Esta decisión provocó una inmediata reacción en diversos sectores, que decidieron manifestarse. Desde las siete de la mañana, los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un paro que se extendería hasta el domingo a las 19 horas. En el Congreso, se congregaron para marchar hacia la Plaza de Mayo, donde la Asociación Gremial Docente de la UBA anunció su participación.

Los trabajadores del Garrahan también planearon un “ruidazo” nacional a las 20 horas como parte de su reclamo en rechazo al veto. Al llegar a la Plaza de Mayo, se tenía previsto leer un comunicado que expresara sus demandas. Durante la movilización, distintas agrupaciones de izquierda se unieron a los manifestantes.

El comunicado de Capital Humano

