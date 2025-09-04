En vivo

Sociedad

Gerli: un gendarme está en grave estado tras resistirse a un robo

El efectivo estaba de civil y fue sorprendido por los delincuentes cuando volvía de un cumpleaños junto con su pareja.

04/09/2025 | 13:17Redacción Cadena 3

FOTO: Gerli: un gendarme está en grave estado tras resistirse a un robo

Un joven gendarme se encuentra internado en grave estado tras resistirse a un robo en la localidad bonaerense de Gerli y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Santiago del Estero y Pallares, en Gerli, cuando el efectivo, de 29 años y que estaba de civil, volvía a su casa de un cumpleaños con su pareja.

Al momento de ingresar, delincuentes se abalanzaron contra él e intentaron sustraerle el auto, sin embargo, el efectivo, que estaba sin su arma reglamentaria, comenzó a forcejear.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el joven no quiso entregar las llaves y allí los ladrones le pegaron un tiro en el estómago y antes de huir le robaron su celular.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, las cuales permitieron escuchar el momento del pedido de ayuda por parte de la familia del gendarme.

“¡Auxilio! Llama a una ambulancia”, expresa la novia, quien comienza a llorar.

En estos momentos el efectivo se encuentra internado en grave estado en el Hospital Evita de Lanús. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lanús.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el gendarme? Un joven gendarme fue atacado por delincuentes al resistirse a un robo en Gerli.

¿Dónde ocurrió el hecho? El rincón del ataque fue el cruce de las calles Santiago del Estero y Pallares, en Gerli.

¿Cuándo sucedió el ataque? El gendarme sufrió el ataque al volver de un cumpleaños con su pareja.

¿Qué le sucedió al efectivo? Fue herido de un disparo en el estómago tras negarse a entregar las llaves de su auto.

¿Qué medida se tomó tras el ataque? La causa fue derivada a la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lanús.

[Fuente: Noticias Argentinas]

